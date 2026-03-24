Maroc: à quoi ressemble le nouveau maillot de l’équipe nationale ?

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a officiellement dévoilé, mardi 24 mars, le nouveau maillot 2026 de l’équipe nationale du Maroc, conçu et produit par PUMA, son équipementier officiel.

Inspiré du patrimoine marocain, ce nouveau design propose une interprétation contemporaine des traditions, en mêlant des codes culturels intemporels à une sensibilité contemporaine, afin d’apporter une perspective nouvelle qui honore l’authenticité marocaine tout en embrassant l’innovation.

Pour les maillots domicile et extérieur, PUMA s’est inspiré des techniques traditionnelles de broderie marocaine, un art réputé pour sa précision, son symbolisme et sa beauté. Ce savoir-faire artisanal complexe est réinterprété sur les maillots permettant de mettre en valeur le patrimoine culturel du Maroc sur la scène mondiale du football.

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Ainsi, le maillot domicile, qui incarne puissance et fierté nationale, se distingue par son rouge profond emblématique, symbole de passion, de courage et d’engagement.

Quant au maillot extérieur, il reflète l’élégance et l’identité culturelle du Maroc, sublimé par un motif central inspiré des broderies marocaines Amazighes, apportant profondeur et sophistication visuelle.

Ce nouveau maillot se veut bien plus qu’une tenue sportive : il est un symbole de fierté, d’appartenance et de rayonnement du football marocain. Il accompagnera les Lions de l’Atlas dans leurs prochaines compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde de la FIFA 2026, en portant haut les couleurs du Royaume et les valeurs qui unissent tout un peuple.

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À travers cette nouvelle collection, la FRMF et PUMA réaffirment leur ambition commune : faire du maillot de l’équipe nationale un véritable étendard du Maroc, à la croisée du sport, de la culture et de l’excellence et célèbrent les interprétations contemporaines, en repoussant les limites de la créativité pour créer un langage visuel unique qui trouve un écho auprès de toutes les générations.