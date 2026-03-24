Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
La FRMF et l’ONDA concluent un partenariat sur les déplacements des équipes nationales
Ingénieurs, entreprises, Afrique: le Forum Mines-Rabat mise sur la coopération Sud-Sud
M-Automotiv inaugure un nouveau showroom Renault et Dacia à Rabat
Ralentissement du vieillissement et rajeunissement cellulaire, prochain grand marché du 21ème siècle ? [Par Charaf Louhmadi]
Karim Manssour-Dahbi nouveau directeur général de Lesieur Cristal
Houda Chafil, Directrice Générale Adjointe en charge du pôle Investissement et Immobilier de CIH Bank
Dacia Maroc au cœur du Rallye Aïcha des Gazelles 2026
Cabinets de conseil: la fin d’un modèle économique ?
Jet Contactors construit la future gare du Grand Stade Hassan II
Les marchés mondiaux portés par les espoirs de paix en Iran    
Home FootballMaroc: à quoi ressemble le nouveau maillot de l’équipe nationale ?
Football

Maroc: à quoi ressemble le nouveau maillot de l’équipe nationale ?

by Challenge
written by Challenge

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a officiellement dévoilé, mardi 24 mars, le nouveau maillot 2026 de l’équipe nationale du Maroc, conçu et produit par PUMA, son équipementier officiel.

Inspiré du patrimoine marocain, ce nouveau design propose une interprétation contemporaine des traditions, en mêlant des codes culturels intemporels à une sensibilité contemporaine, afin d’apporter une perspective nouvelle qui honore l’authenticité marocaine tout en embrassant l’innovation.

Pour les maillots domicile et extérieur, PUMA s’est inspiré des techniques traditionnelles de broderie marocaine, un art réputé pour sa précision, son symbolisme et sa beauté. Ce savoir-faire artisanal complexe est réinterprété sur les maillots permettant de mettre en valeur le patrimoine culturel du Maroc sur la scène mondiale du football.

Lire aussi | FRMF: la décision sur la finale Maroc-Sénégal «va dans le sens du respect des règles»

Ainsi, le maillot domicile, qui incarne puissance et fierté nationale, se distingue par son rouge profond emblématique, symbole de passion, de courage et d’engagement.

Quant au maillot extérieur, il reflète l’élégance et l’identité culturelle du Maroc, sublimé par un motif central inspiré des broderies marocaines Amazighes, apportant profondeur et sophistication visuelle.

Ce nouveau maillot se veut bien plus qu’une tenue sportive : il est un symbole de fierté, d’appartenance et de rayonnement du football marocain. Il accompagnera les Lions de l’Atlas dans leurs prochaines compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde de la FIFA 2026, en portant haut les couleurs du Royaume et les valeurs qui unissent tout un peuple.

Lire aussi | Coup de tonnerre. Le Sénégal déclaré forfait en finale de la CAN-2025, le Maroc vainqueur 3-0

À travers cette nouvelle collection, la FRMF et PUMA réaffirment leur ambition commune : faire du maillot de l’équipe nationale un véritable étendard du Maroc, à la croisée du sport, de la culture et de l’excellence et célèbrent les interprétations contemporaines, en repoussant les limites de la créativité pour créer un langage visuel unique qui trouve un écho auprès de toutes les générations.

Vous aimerez aussi

Les langues se diluent à la CAF: les Marocains «ont été volés»

FIFA: le Maroc 8e mondial, meilleur ranking historique d’une nation africaine

CAN-2025: Infantino partagé entre « tournoi fantastique » et « scènes inacceptables » en finale

Motsepe: la CAN-2025 au Maroc est «la meilleure de toutes les éditions»

Match Maroc-Sénégal : voici l’heure d’ouverture des portes du stade Prince Moulay Abdellah

CAN: les pays organisateurs au rendez-vous de leur finale depuis 1957