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FRMF: la décision sur la finale Maroc-Sénégal «va dans le sens du respect des règles»

by Challenge
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La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a salué, mercredi 18 mars, la décision rendue, la veille, par le Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) sur la finale de la CAN-2025 entre le Maroc et le Sénégal, dans la mesure où ce verdict «va dans le sens du respect des règles et de la stabilité nécessaire à la bonne tenue des compétitions internationales».

En application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), l’instance continentale a décidé de déclarer l’équipe sénégalaise forfait lors de cette finale, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc, qui remporte le sacre sur tapis vert.

Dans un communiqué, la FRMF souligne que, dès les premiers incidents ayant conduit à l’interruption du match, elle a fait connaître et a réitéré de manière constante sa demande: « l’application stricte du règlement encadrant la compétition », souligne un communiqué. Et de préciser: « La démarche engagée n’a donc jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes, mais uniquement de demander le respect des règles ».

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A la suite d’une première décision dont la FRMF avait fait appel, la CAF reconnaît, aujourd’hui, que « la règle, connue de tous et applicable à tous, n’avait pas été respectée ». La Fédération assure qu’elle a, en toutes circonstances, respecté les règles propres au règlement des différends liés aux compétitions, dans le respect du droit, tout en déposant ses conclusions, participant aux auditions auxquelles elle a été conviée.

Cette décision contribue à clarifier le régime applicable à des situations similaires et participe à la cohérence et à la crédibilité des compétitions internationales, en particulier du football africain, fait observer la FRMF.

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C’est dans ce sens que la FRMF affiche la volonté de continuer à faire valoir l’application stricte et équitable des règles encadrant les compétitions auxquelles elle participe, devant les instances continentales et internationales. Maintenant, l’nstance fédérale entend se tourner sereinement vers les prochaines échéances sportives, en l’occurrence la Coupe du Monde ainsi que la CAN féminine prévues cet été.

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