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La SMIT à la conquête d’investissements à l’IHIF de Berlin

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

La Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) participe à l’International Hospitality Investment Forum (IHIF), qui se tient à Berlin du 23 au 25 mars 2026, avec pour objectif de renforcer le positionnement du Maroc en tant que destination de référence pour l’investissement touristique et hôtelier à l’échelle internationale.

La présence du Maroc à ce rendez-vous majeur de l’industrie mondiale de l’hospitalité s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à accroître l’attractivité du Royaume auprès des investisseurs internationaux et traduit la volonté de consolider sa visibilité et de capter de nouveaux investissements dans un contexte de concurrence accrue entre destinations touristiques.

Le secteur du tourisme au Maroc compte plus de 300.000 lits et plus de 5.000 établissements en exploitation, avec un rythme de développement dépassant 100 nouveaux hôtels par an, selon la SMIT, qui déploie lors de l’IHIF de Berlin une offensive stratégique pour positionner le Royaume comme l’une des destinations les plus attractives et les plus compétitives au monde pour l’investissement touristique et hôtelier.

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Ces performances témoignent de l’attractivité du marché marocain et de la confiance renouvelée des investisseurs, tant nationaux qu’internationaux, dans le potentiel touristique du Royaume, pays qui s’appuie sur des fondamentaux solides et une dynamique de croissance soutenue.

Dans la perspective de la co-organisation de la Coupe du monde 2030, cette dynamique devrait s’accélérer à travers le renforcement des infrastructures touristiques et des capacités d’accueil, en cohérence avec la feuille de route du secteur.

Le Royaume participe à l’IHIF 2026 par une délégation d’investisseurs nationaux, accompagnant la SMIT, dans l’objectif de promouvoir un portefeuille de projets, de nouer des partenariats avec des opérateurs internationaux et de renforcer l’intégration du Maroc dans les dynamiques mondiales de l’investissement touristique.

Plusieurs temps forts sont prévus à cette occasion, dont une intervention du directeur général de la SMIT, Imad Barrakad, consacrée aux opportunités émergentes dans le secteur de l’hospitalité au Maroc, ainsi que des sessions dédiées à l’investissement et au développement de partenariats internationaux.

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À travers cette participation à l’IHIF, le Maroc entend ainsi consolider une offre d’investissement touristique compétitive, diversifiée et durable, à même de répondre aux attentes des investisseurs internationaux et de soutenir la croissance à long terme du secteur.

L’IHIF est une plateforme internationale de premier plan réunissant les principaux investisseurs, opérateurs, institutions financières et décideurs publics. Il offre un cadre privilégié pour la promotion des opportunités d’investissement, la consolidation de partenariats stratégiques et l’orientation des flux de capitaux vers des marchés à fort potentiel.

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