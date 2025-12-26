Après une année inédite, le tourisme face au défi de la confirmation

Le tourisme marocain a franchi de nouveaux seuils, atteignant des performances inédites sur tous les niveaux qui ouvrent de nouvelles perspectives de croissance et de consolidation en 2026. Portée par la mise en œuvre effective de la Feuille de route du tourisme 2023-2026 et par la mobilisation concertée des acteurs publics et privés, cette dynamique observée illustre la solidité du cap stratégique emprunté.

Chiffres à l’appui : le Royaume a accueilli 18 millions de touristes durant les onze premiers mois de 2025, un niveau historique qui dépasse déjà le total de toute l’année 2024 avec plus de 600.000 touristes supplémentaires, offrant ainsi une base solide pour capitaliser davantage en 2026.

Les recettes de voyage ont, quant à elles, franchi le seuil des 113 milliards de dirhams (MMDH) avant même la clôture de l’année, excédant le niveau enregistré sur l’ensemble de l’année précédente, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et solidaire. En matière d’investissements, un montant de 8 MMDH a été mobilisé en 2025 dans le secteur touristique, contribuant à accompagner la croissance des flux et à consolider l’attractivité de la destination Maroc.

Promotion et marchés : l’ONMT à l’offensive

Cette performance exceptionnelle repose notamment sur l’arsenal d’actions offensives et multicanales déployées par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) pour soutenir la dynamique de la demande touristique.

Il s’agit d’une approche qui s’appuie sur un mix de campagnes expérientielles, de stratégies marchés ciblées et de renforcement continu de la connectivité aérienne, afin de consolider l’attractivité de la destination Maroc sur les segments à fort potentiel.

Sur le marché domestique et auprès des Marocains du monde, l’ONMT a lancé la campagne immersive “Ntla9aw fbladna”, misant sur l’émotion, l’authenticité et le vécu pour convertir l’intention de voyage en voyage effectif.

À l’international, l’Office a renforcé sa présence sur les marchés à forte valeur ajoutée, notamment nord-américain et africain, à travers des workshops ciblés, des fam trips, des roadshows et des partenariats stratégiques avec les professionnels du voyage.

Cette croissance s’est accompagnée d’une montée en puissance de la connectivité aérienne directe, en particulier avec les États-Unis, facilitant davantage l’accessibilité de la destination.

Parallèlement, l’Office a entamé une démarche structurante de co-construction de sa stratégie avec les professionnels du secteur, en concertation avec la Confédération Nationale du Tourisme, et a mis en place des plans de relance territoriaux différenciés tels que “Shining Fès” et “Rising Ouarzazate”.

Cette approche territorialisée, combinée au développement des lignes point-à-point et à une promotion plus ciblée des destinations, a contribué à l’élargissement de la base de la clientèle, à une meilleure répartition des flux touristiques sur l’ensemble du territoire marocain et au soutien d’une croissance plus équilibrée et durable du secteur.

Infrastructures aéroportuaires : l’ONDA au centre de la montée en capacité

Conjointement à l’action promotionnelle, la montée en capacité du transport aérien s’est accélérée, profitant de la modernisation des plateformes aéroportuaires entreprise dans le cadre de la stratégie « Aéroports 2030 » de l’Office National des Aéroports (ONDA), qui associe développement des infrastructures, refonte de l’expérience client et transformation de l’Office.

Dans ce sillage, la rénovation des zones départ à Marrakech et Agadir, la digitalisation des parcours voyageurs et le lancement du chantier du nouveau terminal HUB de Casablanca témoignent d’une ambition claire : faire des aéroports marocains des hubs intelligents, connectés et conformes aux normes internationales.

Cette transformation a permis d’accompagner durablement la croissance du trafic aérien et d’anticiper les grands rendez-vous sportifs et économiques du Royaume.

Réformes et qualité : un cadre rénové pour accompagner la croissance

Au-delà de la dynamique des volumes, la montée en gamme de l’offre touristique nationale s’impose comme un tournant décisif pour le secteur. La publication au Bulletin Officiel (BO) des cinq arrêtés complétant le dispositif réglementaire de la loi 80-14 et introduisant un nouveau système de classement des hébergements a permis de mettre en place un cadre renouvelé, aligné avec les standards internationaux.

L’unification du classement en étoiles, l’intégration des riads et kasbahs dans ce dispositif et l’introduction de critères renforcés de qualité de service traduisent une volonté affirmée de professionnalisation et de lisibilité de l’offre.

Cette réforme structurelle est confortée par le déploiement des visites mystères, désormais au centre du dispositif d’évaluation. En évaluant objectivement la qualité réelle des prestations sur l’ensemble du parcours client, ces audits réguliers placent l’expérience vécue au cœur des préoccupations, au-delà des infrastructures.

En outre, le lancement du programme de formation et de montée en compétences des guides de tourisme, en présentiel et en digital, consolide le rôle du capital humain comme facteur de différenciation dans un marché touristique de plus en plus compétitif. Tous ces chantiers qualitatifs ont contribué au renforcement de la crédibilité et de la compétitivité de la destination Maroc à l’international.

Une mobilisation de l’investissement à la hauteur de cette dynamique

Cette dynamique touristique observée a également été portée par une mobilisation soutenue de l’investissement, qui a accompagné la montée en puissance du secteur tout au long de l’année.

Les données présentées lors du Conseil d’administration de la Société marocaine d’ingénierie touristique font état d’un niveau d’investissement touristique maintenu à un niveau élevé de l’ordre de 8 MMDH sur l’exercice.

Ce rythme reflète la confiance durable des opérateurs dans la destination Maroc et la capacité du secteur à attirer des projets de grande envergure, malgré les contraintes inhérentes à une activité à cycles longs et à des exigences croissantes en matière de qualité et de durabilité.

Par ailleurs, la montée en puissance de la Banque de projets Tourisme, l’essor des programmes d’incubation de startups et le développement du tourisme rural révèlent une approche inclusive et territorialisée, qui a permis d’élargir la base de l’investissement et à mieux répartir les retombées sur l’ensemble du territoire.

CAN 2025 : sur la lancée d’une année touristique historique

À peine entamée, la CAN 2025 se profile comme un levier supplémentaire de hausse des arrivées en fin d’année, confirmant le renforcement durablement l’image du Maroc comme destination capable d’accueillir les grands rendez-vous internationaux.

A lui seul, l’Aéroport Mohammed V de Casablanca a franchi le cap historique des 11 millions de passagers, porté par l’élan exceptionnel de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Cette période a mis en lumière la fluidité des parcours passagers et l’efficacité du dispositif d’accueil, fruit d’une coordination étroite entre l’ensemble des acteurs engagés.

Entre résultats historiques, réformes structurelles, investissements soutenus et démonstration grandeur nature à l’occasion de la CAN, le tourisme national a de beaux jours devant lui.