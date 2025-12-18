L’ONMT et la CNT en conclave à Mazagan pour élaborer un plan d’action

La station balnéaire de Mazagan (El Jadida) accueille, les 18 et 19 décembre, une rencontre sous le signe de « Stronger Together », rassemblant les équipes de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et les opérateurs privés affiliés à la Confédération nationale du tourisme (CNT). L’objectif étant de co-construire un plan d’action ambitieux et opérationnel pour l’horizon 2026.

Autour de la table, Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT, Hamid Bentahar, président de la CNT, et soixante décideurs et experts du tourisme national. Les équipes du siège et du réseau international de l’ONMT croisent leurs analyses avec celles de la CNT, des Conseils régionaux du tourisme, des acteurs de la travel tech et des gestionnaires de stations balnéaires. La diversité des profils nourrit un même objectif : gagner en cohérence, en performance et en lisibilité sur les marchés internationaux.

Le cap stratégique s’affirme d’emblée. L’ONMT expose ses orientations commerciales, marketing et opérationnelles, tandis que les professionnels interrogent, complètent et enrichissent les dispositifs proposés. Les marchés prioritaires, en particulier l’Europe de l’Ouest, restent des piliers à consolider, avec une exigence accrue sur le ciblage, les messages et la transformation de la notoriété en flux qualifiés. L’ambition consiste à dépasser la simple présence promotionnelle pour installer des dynamiques durables, portées conjointement par le public et le privé.

Lire aussi | L’ONMT déploie un dispositif pour la CAN-2025

La rencontre se distingue par une large place accordée à la co-construction. Par zones géographiques, par filières et par typologies de marchés, les échanges se structurent autour de leviers : aérien, distribution, contenus, influence, innova5on technologique, expérience client. La Chine, les Amériques, le Moyen-Orient et l’Afrique s’inscrivent dans une logique d’approche différenciée, attentive aux usages et aux attentes spécifiques de chaque marché.

Les régions occupent une place centrale dans la réflexion. Chaque territoire met en avant une destination locomotive et une destination en développement, affirmant ses priorités, ses atouts distinctifs et ses besoins en accompagnement. Cette lecture territoriale révèle la conviction que la performance nationale passe par la valorisation fine des identités locales, qu’elles soient culturelles, naturelles, urbaines ou expérientielles. Le Maroc touristique se pense pluriel, lisible et complémentaire.

Lire aussi | L’ONMT et EasyJet scellent un accord majeur

Deux chantiers structurants traversent l’ensemble des débats. D’une part, l’accélération de la performance pour des destinations à fort potentiel, appelées à changer d’échelle et à renforcer leur visibilité internationale. D’autre part, la désaisonnalisation, enjeu stratégique pour lisser les flux, sécuriser les investissements et créer de la valeur sur l’ensemble de l’année, notamment dans les stations balnéaires et les territoires émergents.

Au fil des échanges, une méthode s’impose. Dialogue direct, confrontation constructive, recherche d’impact mesurable. «Stronger Together» installe un cadre de travail connu entre l’ONMT et la CNT, fondé sur la coresponsabilité et l’alignement des stratégies.

Lire aussi I Achraf Fayda: «From strong to stronger, l’ONMT trace sa trajectoire vers 2030»

À Mazagan, le tourisme marocain affirme ainsi une maturité nouvelle. Celle d’un secteur capable de se projeter collectivement, de dépasser les silos et de préparer 2026 avec lucidité et ambition. La compétitivité de la destination Maroc se construit ensemble.