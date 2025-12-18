Alertes
Plasticum Maroc Industries ouvre son capital à des partenaires locaux

by Rachid Boutaleb
Annoncée en début d’année, l’ouverture de capital du plasturgiste Plasticum Maroc Industries (PMI) à des partenaires locaux, vient enfin de se concrétiser.

La filiale marocaine du groupe tunisien Plasticum a accueilli dans son tour de table de nouveaux partenaires locaux dont la famille Lahlou, dans le cadre d’une augmentation de capital de 20 millions de dirhams (prime d’émission incluse) réservée à trois entités à savoir YOMAR SA, ROY INVEST SARL et COST SAVING SOLUTION CORPORATION.

Outre son aspect financier qui permet à Plasticum Maroc Industries de financer une deuxième phase de développement, l’opération revêt également un caractère stratégique sachant que le groupe Lahlou est un acteur important du secteur marocain de la plasturgie à travers plusieurs de ses filiales opérationnelles dont Yomacolor, Promal Industries.

Lire aussi | L’Atelier Maroquin lance une nouvelle usine de fabrication à Agadir

Créée en 2021 à la zone franche de Kénitra, Plasticum Maroc Industries est spécialisée dans l’injection plastique et l’assemblage de pièces techniques destinés à divers secteurs (automobile, domotique, mécatronique, électrique…). Quant à la maison mère Plasticum, elle fait partie des principaux acteurs tunisiens de l’industrie plastique avec une production annuelle qui a dépassé en 2024 les 60 millions de pièces produites grâce aux deux technologies de production, l’extrusion et l’injection.

