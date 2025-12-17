Alertes
L'Atelier Maroquin lance une nouvelle usine de fabrication à Agadir
L’Atelier Maroquin lance une nouvelle usine de fabrication à Agadir

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Le leader marocain de la bagagerie investit dans l’extension de ses capacités de production. En effet, l’Atelier Maroquin lance la construction d’une nouvelle usine de fabrication d’articles et accessoires en cuir à la Zone d’Accélération Industrielle de Souss Massa à Agadir. Dotée d’une enveloppe d’investissement de plus de soixante millions de dirhams, la future unité se spécialisera dans la production d’articles de maroquinerie de grande qualité comme des sacs pour femmes, des cartables, des garnitures de bureau en cuir, des boîtes à bijoux, boîtes à montres ou cartables  pour  enfants. Le projet créera au passage plus d’une quarantaine d’emplois essentiellement en maroquiniers hautement qualifiés.

Aussi, après avoir renforcé le réseau de distribution au cours des dernières années, lequel a atteint une dizaine de points de vente à travers le royaume dont quatre à Rabat qui en abrite le siège social (le reste étant réparti entre Casablanca,  Marrakech  et  Agadir), cette PME familiale s’attaque à ses moyens de production qui se limitaient jusqu’à présent, à un atelier de fabrication à la zone Industrielle Abi Raqraq à Rabat.

Rappelons, que l’Atelier Maroquin est contrôlé et géré par la famille Ouchagour. Outre sa production propre, l’entreprise importe également des produits finis estampillés de marques haut de gamme telles Delsey, Remowa, Hedgren et Hideo Wakamatsu.

