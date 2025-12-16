Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
TPE: NAPS s’associe à des sociétés de change de devises
Coupe arabe: Hamdallah mène les Lions de l’Atlas au sacre
2025, l’année du doute climatique ?
Ryanair ouvre une nouvelle base à Rabat
CAN-2025: un nombre record de diffuseurs en Europe, y compris la Grèce et la Norvège
Stabilité-Attractivité: le Maroc champion africain en 2025 [Institut Amadeus]
Morocco Now devient « Sponsor Officiel » de la CAN-2025
GST : la réforme qui pourrait rebattre les cartes de la santé
L’ONMT et la CNT en conclave à Mazagan pour élaborer un plan d’action
Plasticum Maroc Industries ouvre son capital à des partenaires locaux
Home Flash-ecoAutomobileVéhicules 100% électriques : l’UE change de cap en 2035
Automobile

Véhicules 100% électriques : l’UE change de cap en 2035

by David Jérémie
written by David Jérémie
Photo d'illustration : DR.

Confrontée à la crise que connaît le secteur automobile en Europe, l’Union européenne a annoncé, ce mardi 16 décembre, qu’elle renonçait à imposer aux constructeurs le passage obligatoire au tout-électrique dès 2035, une mesure pourtant considérée comme emblématique de sa politique environnementale.

Du coup, les constructeurs pourront continuer à vendre une part limitée de voitures neuves équipées de moteurs thermiques ou hybrides, sous réserve de respecter de multiples conditions, notamment de compenser les émissions de CO2 qui découleront de ces «flexibilités», a précisé la Commission européenne. Toujours est-il qu’en assouplissant l’objectif pour 2035, l’UE ne renonce pas à ses ambitions climatiques, mais adopte une approche plutôt pragmatique face aux difficultés rencontrées par l’industrie automobile, a défendu le commissaire européen Stéphane Séjourné, qui a piloté ce plan.

Lire aussi | Maroc : Tesla poursuit son recrutement pour bâtir son équipe locale

Rappelons que l’interdiction de vendre des voitures à moteur thermique ou hybride à partir de 2035 était une mesure emblématique du grand «Pacte vert européen», pour aider l’UE à tenir son engagement d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais l’Europe, face à la concurrence de la Chine et aux tensions commerciales avec les Etats-Unis, a déjà repoussé ou élagué ces derniers mois plusieurs mesures environnementales, dans un virage pro-business assumé.

Et à la place de l’interdiction des voitures neuves à moteur thermique ou hybride qui était prévue, les constructeurs devront réduire de 90% les émissions de CO2 de leurs ventes par rapport aux niveaux de 2021, et compenser les 10% d’émissions restantes. Bruxelles assure ainsi que le secteur sera bien décarboné à 100% à l’horizon 2050.

Lire aussi | Partenariat : Renault et Ford unissent leurs forces dans l’électrique

Les constructeurs du Vieux Continent réclamaient des flexibilités depuis des mois, alors qu’ils sont plombés par des ventes durablement atones, tandis que leurs rivaux chinois, dont BYD, voient leurs parts de marché s’envoler avec leurs modèles électriques aux prix attractifs. Si le groupe allemand Volkswagen a salué une décision «pragmatique» et «économique saine», la principale fédération de l’industrie automobile allemande, VDA, a jugé le plan de Bruxelles «funeste» et assorti de trop d’obstacles pour être efficace. Affaire à suivre !

Vous aimerez aussi

Salon des OCCAZ: Autocaz met en avant des solutions clés en main   

Intempéries : la NARSA recommande la plus grande vigilance sur les routes

Maroc : Tesla poursuit son recrutement pour bâtir son équipe locale

Rabat inaugure le parking Ouled Dlim à Hay Riad

Maroc : Chery mise sur sa nouvelle gamme hybride

Nouveau Kia Tasman : le premier pick-up de la marque arrive au Maroc