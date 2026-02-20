Visas, investissements, culture… L’Ambassade de France et la CFCIM signent des conventions

L’Ambassade de France au Maroc et la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) ont organisé, jeudi 19 février à Casablanca, une « séquence officielle de signatures » à forte portée institutionnelle et opérationnelle, illustrant la solidité et la profondeur du partenariat franco-marocain au service des entreprises.

« Ces accords de partenariat confirment la CFCIM comme interlocuteur institutionnel reconnu pour l’accompagnement des entreprises dans leurs mobilités économiques », soulignent l’Ambassade et le CFCIM dans un communiqué conjoint.

Il s’agit notamment de deux accords de partenariat distincts entre la CFCIM et, respectivement, le Consulat général de France à Casablanca et le Consulat général de France à Rabat. Ces accords de partenariat ont été signés par Sébastien Le Bonté, Président de la CFCIM, Aymeric Chuzeville, Consul général de France à Casablanca, et Olivier Ramadour, Consul général de France à Rabat.

Lire aussi | Conseil de Paix: le Maroc prend les devants

Ils prévoient notamment la mise à disposition de créneaux de rendez-vous visa professionnels dédiés et encadrés au bénéfice des adhérents de la Chambre, ainsi que la sécurisation et la continuité d’un dispositif facilitant la mobilité économique entre la France et le Maroc.

Par ailleurs, une convention relative à la promotion de la programmation culturelle et des cours de langue de l’Institut français au Maroc a également été signée entre M. Le Bonté et Mme Agnès Humruzian, Directrice générale de l’Institut français au Maroc.

La convention traduit la complémentarité entre diplomatie économique et diplomatie culturelle et renforce les synergies au sein du dispositif français, au service du rayonnement et de la coopération franco-marocaine.

Lire aussi | Idrissi Kaitouni: la réforme fiscale atteint «un stade de maturité»

« Ces annonces importantes – qui touchent à l’apprentissage du français, aux mobilités professionnelles et à l’accompagnement des entreprises françaises au Maroc – montrent la confiance accordée par le Gouvernement français à la CFCIM et le rôle central de celle-ci dans la relation économique bilatérale », assure l’Ambassadeur de France.

Sur un autre plan, Jean-Charles Damblin, Directeur Général de la CFCIM, a présenté la Maison de l’Exportateur et de l’Investisseur Français au Maroc (MEIF), dispositif porté par la Chambre. Pensée comme un outil structurant, la MEIF vise à simplifier, sécuriser et accélérer les projets des entreprises françaises au Maroc, en leur offrant un accompagnement intégré et orienté résultats.

« Avec la Maison de l’Exportateur et de l’Investisseur Français au Maroc, nous franchissons une étape stratégique. La MEIF est conçue comme un outil au service de la projection et du développement des entreprises françaises, dans une logique d’efficacité, de lisibilité et d’impact », a considéré M. Damblin.