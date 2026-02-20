Alertes
Inflation

Maroc: les prix à la consommation baissent en janvier

Pour le mois de janvier 2026, l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une baisse de 0,8% par rapport à la même période de l’année précédente, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette diminution est le résultat du repli de l’indice des produits alimentaires de 2,1% et de la hausse de celui des produits non alimentaires de 0,4%, explique le HCP dans une note d’information relative à l’IPC du mois de janvier 2026.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 2,9% pour le «Transport» à une hausse de 2,8% pour les «Biens et services divers», fait savoir la même source.

Comparé au mois de décembre 2025, l’IPC a connu, en janvier dernier, une hausse de 0,3%. Cette variation est le résultat de la hausse de 0,8% de l’indice des produits alimentaires et de la baisse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.

Les hausses des produits alimentaires observées entre décembre 2025 et janvier 2026 concernent principalement les «Poissons et fruits de mer» (+10,4%), les «Légumes» (+2,7%), les «Fruits» (+0,7%), les «Viandes» (+0,4%) et le «Café, thé et cacao» (+0,2%).

En revanche, les prix ont diminué de 3,1% pour les «Huiles et graisses» et de 0,3% pour le «Lait, fromage et œufs». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 5,9%.

Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Beni Mellal (+1,5%), à Settat et Al-Hoceima (+0,7%), à Guelmim et Safi (+0,6%), à Marrakech (+0,5%), à Agadir (+0,4%) et à Casablanca, Tétouan et Meknès (+0,3%).

À l’inverse, des baisses ont été enregistrées à Dakhla (-0,3%), à Tanger (-0,2%) et à Fès (-0,1%). Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de janvier 2026 une stagnation par rapport au mois de décembre 2025 et une baisse de 1,2% comparativement à janvier 2025.

