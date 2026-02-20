Alertes
Challenge N°1003• Du 20 au 26 février 2026
Sommaire

Challenge N°1003• Du 20 au 26 février 2026

FOCUS
Décryptage / MFM Radio
Nizar Baraka met les points sur les “i” : inondations, barrages et rumeurs

DOSSIER
Ramadan, moteur caché de l’économie marocaine

INTERVIEWS
Wafa Belmaachi Rkaibi
Présidente de Réseau Entreprendre Maroc

Youssef Guerraoui Filali
Président du Centre Marocain pour la Gouvernance et le Management

SOCIÉTÉ
Aide sociale directe
Un tournant qualitatif pour les catégories vulnérables au Maroc

SCANNER ACTUALITÉ
Aéronautique
Safran au Maroc : décollage imminent

Cour des comptes
Déclaration de patrimoine : une obligation de transparence à ne pas oublier

ENTREPRISES & MARCHÉS
Banque
Crédit du Maroc accélère sa transformation et se rapproche de ses objectifs 2028

Bank Al-Maghrib
Crédits et dépôts en hausse : dynamique confirmée en 2025

SFM Conseil
Un certificat exécutif pour pérenniser les entreprises familiales

Pensions de retraite
Une exonération fiscale qui ne profite qu’à une minorité

AUTOMOBILE
Réseau
Auto Hall inaugure une nouvelle succursale à Laâyoune

Jetour
Nouveau showroom et deux SUV pour élargir la gamme

Nouveauté
Audi Maroc lance le nouveau Q3

MAGAZINE
Sport
CAF : polémique autour de l’arbitrage, le Maroc s’estime lésé

International
Génocides : l’impunité accroît le risque de répétition

