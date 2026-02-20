Challenge N°1003• Du 20 au 26 février 2026

FOCUS
Décryptage / MFM Radio
Nizar Baraka met les points sur les “i” : inondations, barrages et rumeurs
DOSSIER
Ramadan, moteur caché de l’économie marocaine
INTERVIEWS
Wafa Belmaachi Rkaibi
Présidente de Réseau Entreprendre Maroc
Youssef Guerraoui Filali
Président du Centre Marocain pour la Gouvernance et le Management
SOCIÉTÉ
Aide sociale directe
Un tournant qualitatif pour les catégories vulnérables au Maroc
SCANNER ACTUALITÉ
Aéronautique
Safran au Maroc : décollage imminent
Cour des comptes
Déclaration de patrimoine : une obligation de transparence à ne pas oublier
ENTREPRISES & MARCHÉS
Banque
Crédit du Maroc accélère sa transformation et se rapproche de ses objectifs 2028
Bank Al-Maghrib
Crédits et dépôts en hausse : dynamique confirmée en 2025
SFM Conseil
Un certificat exécutif pour pérenniser les entreprises familiales
Pensions de retraite
Une exonération fiscale qui ne profite qu’à une minorité
AUTOMOBILE
Réseau
Auto Hall inaugure une nouvelle succursale à Laâyoune
Jetour
Nouveau showroom et deux SUV pour élargir la gamme
Nouveauté
Audi Maroc lance le nouveau Q3
MAGAZINE
Sport
CAF : polémique autour de l’arbitrage, le Maroc s’estime lésé
International
Génocides : l’impunité accroît le risque de répétition