« Let’s Take Off », la nouvelle signature d’Airports of Morocco au ton joyeux et positif

Airports of Morocco, la marque portée par l’Office National des Aéroports (ONDA), vient de dévoiler sa nouvelle campagne de communication « Let’s Take Off », visant à positionner les aéroports de tout le Royaume comme de véritables lieux d’expérience en cohérence avec les ambitions portées par la stratégie « Aéroports 2030 ».

À travers un film frais, moderne et à forte tonalité émotionnelle, l’ONDA via Airports of Morocco, met en avant une vision renouvelée de l’aéroport qui devient un espace de vie, de connexion et d’inspiration. Bien au-delà de sa fonction opérationnelle, l’aéroport s’affirme comme une vitrine du Maroc d’aujourd’hui, à la fois dynamique, créatif et résolument tourné vers l’avenir.

Portée par une vision centrée sur le passager, la stratégie Aéroport 2030 repose sur plusieurs axes majeurs, parmi lesquels figure l’amélioration significative de l’expérience client.

La campagne « Let’s Take Off » vient ainsi illustrer et incarner ce pilier stratégique en mettant en avant une approche renouvelée de l’aéroport qui devient un espace pensé autour du passager, de la fluidité des parcours et de la qualité de service. 

La campagne accorde une place centrale à la jeunesse marocaine, en soulignant l’énergie, la confiance et la capacité à se projeter. Les jeunes talents y incarnent un Maroc en mouvement, ambitieux et ouvert sur le monde. En effet, ce choix éditorial traduit la volonté d’associer l’image des aéroports à celle de la jeunesse qui porte l’attractivité et le rayonnement du Royaume. 

Déclinée autour de mots-clés structurants tels que « Enjoy », « Explore », « Dreams », « Flow », « Smile » et « Move », la campagne installe un univers sémantique positif et dynamique. Ces signatures traduisent les différentes dimensions de l’expérience passager : le plaisir du voyage, la découverte, l’aspiration, la fluidité des parcours, l’hospitalité et l’élan vers l’avenir.

Chaque signature fait écho à une dimension concrète de l’expérience client que la stratégie « Aéroport 2030 » entend renforcer à l’échelle nationale grâce au travail des équipes, de l’ONDA et de l’ensemble de ses partenaires, à savoir le ministère de l’Intérieur, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), la Gendarmerie royale, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et le ministère du Transport de la Logistique. 

Le déploiement de la campagne a débuté dès le premier jour du ramadan, un mois de forte audience, avec un volet TV, digital, presse et affichage, assurant une visibilité large et multisupport. Un dispositif radio viendra compléter ce plan média dans une seconde phase, afin d’amplifier la portée et la mémorisation de la signature « Let’s Take Off ».

