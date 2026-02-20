Chute drastique des débarquements de poisson dans le Nord

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau des ports situés sur la Méditerranée ont atteint 1.437 tonnes (T) en janvier dernier, en baisse de 30% par rapport au même mois de l’année précédente, selon l’Office national des pêches (ONP).

En valeur, ces débarquements sont en recul de 35% à plus de 81,21 millions de dirhams (MDH) en janvier 2026, par rapport au même mois de l’année écoulée (124,86 MDH), a précisé l’ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ces ports, situés sur la côte de Tanger à Saïdia, ont augmenté de 13% à 233 T en janvier dernier, pour une valeur estimée à environ 3,81 MDH (+5%), contre plus de 3,61 MDH / 206 T en janvier 2025.

Lire aussi | Maroc: les prix à la consommation baissent en janvier

Les débarquements de poissons blancs ont, quant à eux, atteint 225 T en janvier dernier (+25%), pour une valeur d’environ 7,35 MDH (-7%), contre plus de 7,87 MDH / 180 T en glissement annuel.

Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont reculé de 43% à 901 T pour des recettes de plus de 65,80 MDH (-39%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont régressé de 5% à 78 T, générant des revenus de plus de 4,25 MDH.

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 24.151 tonnes en janvier dernier, en baisse de 21% par rapport à janvier 2025. En valeur, ces débarquements ont augmenté de 5% à plus de 1,48 milliards de dirhams.