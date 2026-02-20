Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Sa Majesté le Roi lance l’opération « Ramadan 1447 », 4,3 millions de bénéficiaires
Chômage: un mieux en 2025, un espoir fragile pour 2026
Offshoring: le pari des 40 milliards d’ici 2030
Professeur Edward E. Barbey: «IA, c’est l’avenir civilisationnel qui est en jeu»
Khénifra : le comité provincial entérine 48 initiatives de développement
Mobilité durable et assurance : Stellantis Maroc s’allie à AXA Assurance Maroc
Les prévisions météorologiques du samedi 21 février 2026
Gazoduc Maroc–Nigeria: un bilan d’étape positif 
Chute drastique des débarquements de poisson dans le Nord
« Let’s Take Off », la nouvelle signature d’Airports of Morocco au ton joyeux et positif
Home PêcheChute drastique des débarquements de poisson dans le Nord
Pêche

Chute drastique des débarquements de poisson dans le Nord

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau des ports situés sur la Méditerranée ont atteint 1.437 tonnes (T) en janvier dernier, en baisse de 30% par rapport au même mois de l’année précédente, selon l’Office national des pêches (ONP).

En valeur, ces débarquements sont en recul de 35% à plus de 81,21 millions de dirhams (MDH) en janvier 2026, par rapport au même mois de l’année écoulée (124,86 MDH), a précisé l’ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ces ports, situés sur la côte de Tanger à Saïdia, ont augmenté de 13% à 233 T en janvier dernier, pour une valeur estimée à environ 3,81 MDH (+5%), contre plus de 3,61 MDH / 206 T en janvier 2025.

Lire aussi | Maroc: les prix à la consommation baissent en janvier

Les débarquements de poissons blancs ont, quant à eux, atteint 225 T en janvier dernier (+25%), pour une valeur d’environ 7,35 MDH (-7%), contre plus de 7,87 MDH / 180 T en glissement annuel.

Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont reculé de 43% à 901 T pour des recettes de plus de 65,80 MDH (-39%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont régressé de 5% à 78 T, générant des revenus de plus de 4,25 MDH.

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 24.151 tonnes en janvier dernier, en baisse de 21% par rapport à janvier 2025. En valeur, ces débarquements ont augmenté de 5% à plus de 1,48 milliards de dirhams.

Vous aimerez aussi

Les débarquements en Méditerranée augmentent de 7% en 2025

Le Maroc et la Russie concluent un accord de pêche de quatre ans

Port d’Al Hoceima : ralentissement des débarquements de pêche à fin juillet

Port d’Essaouira: les prises des bateaux baissent lourdement à fin juillet

Port de Safi : les débarquements de pêche bondissent à fin juillet

Port de Dakhla : les débarquements de pêche chutent à fin juillet 2025