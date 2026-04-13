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Les produits de la mer commercialisés chutent en volume à fin mars

by Challenge
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Les produits de la mer commercialisés se sont établis à 89.895 tonnes (T) à fin mars 2026, en nette décélération (-34%) par rapport à la même période de l’exercice écoulé, selon les données de l’Office national des pêches (ONP). En valeur, la chute est moins brutale, avec des recettes de plus de 3,11 milliards de dirhams (MMDH), soit une baisse de seulement 3%.

Il convient de rappeler que l’activité des bateaux de pêche, toutes tailles confondues, a été longtemps perturbée par les fortes intempéries enregistrées dans le Royaume au début de l’année.

Par espèce, les valeurs des céphalopodes et des crustacés ont augmenté respectivement de 8% et 6%, tandis que celle des algues a baissé de 24% en un an. En revanche, les coquillages, les poissons pélagiques et le poisson blanc ont subi des pertes respectives de 56%, 43% et 15%.

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En termes de poids, l’ONP fait état d’une hausse des algues (+17% à 913 T), des céphalopodes (+3% à 25.841 T) et des crustacés (9% à 1.718 T), ainsi que d’un recul des coquillages (-56% à 19 T), des poissons pélagiques (-49% à 41.237 T), du poisson blanc (-30% à 20.167 T).

Par ports, un total de 4.460 T de produits de la pêche côtière et artisanale a été débarqué dans les entrées portuaires méditerranéennes à fin mars 2026, en baisse de 4% comparativement à la même période un an auparavant. En valeur, ces ports ont reculé de 15% à plus de 208,50 millions de dirhams.

S’agissant des ports situés sur l’Atlantique, ils ont baissé, en poids, de 35% à 85.435 T. En valeur, ils ont reculé de 2% à 2,90 MMDH.

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