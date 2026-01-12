Alertes
Pêche

Les débarquements en Méditerranée augmentent de 7% en 2025

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau des ports situés sur la Méditerranée ont atteint 15.069 tonnes (T) en 2025, en hausse de 7% par rapport à une année auparavant, selon l’Office national des pêches (ONP).

En valeur, ces débarquements sont en hausse de 3% à plus de 651,15 millions de dirhams (MDH) à fin décembre 2025, par rapport à l’année précédente (633,49 MDH), a précisé l’ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ces ports, situés sur la côte de Tanger à Saïdia, ont stagné à 5.272 T en 2025, pour une valeur estimée à plus de 128,33 MDH (-1%), contre plus de 129,38 MDH / 5.291 T en 2024.

Les débarquements de poissons blancs ont, quant à eux, atteint 3.006 T en 2025 (+21%), pour une valeur de plus de 109,35 MDH (+7%), contre plus de 102,26 MDH / 2.476 T en glissement annuel.

Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont reculé de 6% à 4.518 T pour des recettes de plus de 309,84 MDH (+2%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont régressé de 9% à 1.299 T, générant des revenus de 96,08 MDH.

Quant aux débarquements des coquillages, ils ont progressé de 1.898% à 899 tonnes pour des recettes de 6,06 MDH, contre 478.000 dirhams/ 45 T une année auparavant, tandis que pour les algues, les débarquements ont augmenté de 25% à 74 T, contre 59 T.

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 1.132.801 tonnes au titre de l’année 2025, en baisse de 15% par rapport à 2024. En valeur, ces débarquements ont reculé de 4% à plus de 10,11 milliards de dirhams.

