Monnaie

Les billets de banque retirés de la circulation [IMAGES]

Challenge
written by Challenge

En vertu du décret n° 2.25.966 du 23 décembre 2025, il a été décidé de procéder, à compter du 1er janvier 2026, au retrait de la circulation de certains billets de banque, annonce Bank Al-Maghrib (BAM).

Sont concernés les billets de 10, 50, 100 et 200 dirhams émis en 1987; les billets de 10 dirhams émis en 1990 et les billets de 20 dirhams émis en 1996. Ces types de billets cesseront d’avoir cours légal et pouvoir libératoire à partir du 1er janvier 2026.

Les personnes qui détiennent ces billets sont invitées à les échanger, sans condition, auprès des guichets de BAM et des guichets des établissements bancaires et ce, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.

