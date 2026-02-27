Alertes
Monnaie

Banques: le besoin en liquidité s'allège à 132 MMDH en janvier

by Challenge avec MAP
by Challenge avec MAP

Le besoin en liquidité des banques s’est situé en moyenne hebdomadaire à 132 milliards de dirhams (MMDH) en janvier dernier, après 135,7 MMDH en décembre 2025, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Dans ce contexte, Bank Al-Maghrib (BAM) a réduit le volume de ses injections de liquidité à 148 MMDH, portant essentiellement sur les avances à 7 jours (57 MMDH), les opérations de pensions livrées à 1 et 3 mois (52,2 MMDH) et les opérations de prêts garantis accordés dans le cadre des programmes de soutien au financement de la très petite, petite et moyenne entreprise – TPME (38,6 MMDH), fait savoir la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

S’agissant du volume moyen des transactions interbancaires, il a reculé, en glissement mensuel, de 19,1% à 4,9 MMDH au titre du mois de janvier 2026.

Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ), il se maintient depuis le 20 mars 2025 en évolution quasi-stable, alignée sur le taux directeur, s’établissant en moyenne à 2,25%. Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats de l’enquête de BAM au quatrième trimestre 2025 font ressortir une légère baisse, comparativement au trimestre précédent, du taux moyen pondéré global, de 3 points de base pour se situer à 4,82%.

Cette évolution recouvre l’effet conjoint du recul des taux des crédits de trésorerie de 15 points de base (pbs) à 4,58%, la stagnation de ceux des crédits à la consommation à 6,89% et la hausse de ceux des crédits à l’équipement (+46 pbs à 4,95%) et de ceux des crédits à l’immobilier (+14 pbs à 5,19%).

