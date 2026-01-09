Le dirham s’est raffermi face au dollar en décembre

La paire USD/MAD s’est inscrite en repli mensuel de 1,38% en décembre, traduisant un raffermissement du dirham face au dollar américain, après plusieurs mois d’évolution contrastée, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Ce mouvement s’explique par la combinaison d’un effet panier négatif (-0,64%) et d’un effet marché également négatif (-0,74%), reflétant à la fois l’affaiblissement relatif du dollar US à l’international et l’amélioration des conditions de liquidité sur le marché domestique des changes, indique BKGR dans sa récente publication « FX Monthly ».

Dans une moindre mesure, la parité EUR/MAD a également reculé de 0,39%, sous l’effet combiné d’un effet panier positif (+0,35%) et d’un effet marché négatif (-0,74%), traduisant une dynamique favorable au dirham malgré la résilience relative de l’euro.

Le dirham a ainsi évolué en fin d’année dans une configuration haussière, soutenue par des fondamentaux extérieurs solides et une demande accrue de la devise nationale, notamment grâce aux transferts et aux entrées de devises liées au démarrage de la Coupe d’Afrique des Nations.

En matière de prévisions, les niveaux cibles des paires EUR/MAD et USD/MAD ressortiraient respectivement à 10,95 et 9,28 à horizon 3 mois, et ce compte tenu de l’anticipation d’une hausse de la parité EUR/USD à 1,18 couplée à une hausse des spreads de liquidité.

À horizon 6 mois, avec une prévision d’EUR/USD autour de 1,19 et une baisse attendue des spreads de liquidité, les prévisions pour la parité EUR/MAD et USD/MAD s’établiraient respectivement à 10,82 et 9,09.