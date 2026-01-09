Aéroports du Maroc: un record de 36,3 millions de passagers en 2025

Les aéroports du Maroc ont enregistré, en 2025, un trafic de 36,3 millions de passagers, en progression de 11% par rapport à une année auparavant, selon l’Office National des Aéroports (ONDA).

Ces performances, qui traduisent l’impact concret de la stratégie « Aéroport 2030 » et le travail engagé par l’ONDA pour accompagner la montée en puissance du Maroc comme hub aérien régional et destination internationale majeure, confirment une dynamique de croissance robuste, tirée par les grands hubs et relayée par une progression soutenue des aéroports régionaux, indique l’Office dans un communiqué.

La croissance soutenue en 2025 a été boosté par le succès rencontré par la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 et le flux d’arrivées de fans du monde entier que cela a engendré.

Cette évolution positive reflète également la pertinence des choix stratégiques engagés dans le cadre de la stratégie « Aéroport 2030 », basée sur l’anticipation de la demande, l’adaptation des infrastructures, l’amélioration continue de l’expérience passager et le renforcement de la connectivité aérienne du Royaume.

Plusieurs seuils symboliques ont été franchis en 2025, illustrant le changement d’échelle du réseau aéroportuaire national. L’aéroport de Casablanca dépasse les 11 millions de passagers dès le mois de décembre, consolidant son rôle de hub national et continental, à la faveur notamment du plan de développement de la Royal Air Maroc.

L’aéroport de Marrakech atteint, pour la première fois, le cap des 10 millions de passagers annuels, confirmant son positionnement comme plateforme touristique de premier plan.

L’aéroport de Rabat-Salé enregistre une croissance exceptionnelle de 26%, franchissant le seuil des 2 millions de passagers, révélant un fort potentiel de captation du trafic et d’attractivité institutionnelle et économique. La croissance du trafic demeure largement portée par les cinq principaux aéroports du Royaume, qui concentrent près de 90% du volume national. Casablanca représente à lui seul 32% du trafic, Marrakech 28%, Agadir 10%, tandis que Tanger et Rabat affichent des progressions particulièrement soutenues, respectivement de 17% et 26% par rapport à 2024.

Le secteur touristique et les arrivées internationales contribuent grandement à ces résultats. Parallèlement, la dynamique observée dans les aéroports régionaux témoigne d’un rééquilibrage progressif du trafic et d’une meilleure intégration territoriale du réseau aéroportuaire.

Des plateformes comme Essaouira, Béni Mellal, Errachidia ou Laâyoune enregistrent des taux de croissance significatifs, traduisant l’effet levier des investissements, de l’ouverture de nouvelles lignes et du développement touristique régional.

Ces résultats confirment l’efficacité du travail mené par l’ONDA et ses équipes, en étroite coordination avec l’ensemble des partenaires du secteur (ministère de l’Intérieur, Direction Générale de la Sûreté Nationale, Gendarmerie Royale, Administration des Douanes et Impôts Indirects et le ministère du Transport de la Logistique).

Ils illustrent une vision structurée et alignée sur les ambitions nationales à l’horizon 2030, visant à renforcer la compétitivité du Maroc, soutenir le développement économique des territoires et accompagner durablement la croissance du trafic aérien. Avec cette performance 2025, le réseau aéroportuaire marocain consolide ses fondamentaux et s’inscrit dans une trajectoire de croissance maîtrisée, au service de l’attractivité, de la connectivité et du rayonnement du Royaume.