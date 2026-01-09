Challenge N°997 • Du 9 au 15 janvier 2026

DOSSIER

2026, l’année de toutes les attentes

Gestion sécuritaire : le FBI au Maroc, the cream of the crop

Interview

Imane Belmaati

Docteure en management, auteure et experte en stratégies d’impact

Interview – Dossier

Abdelghani Youmni

Économiste et spécialiste des politiques publiques

Interview

Mohammed Jadri

Économiste

SCANNER – ACTUALITÉ

Souss-Massa

L’image réelle d’un grand capitalisme agraire prédateur

ENTREPRISES & MARCHÉS

Création d’entreprises

Boom entrepreneurial ou simple embellie ?

IDE

Le Maroc défie la conjoncture mondiale et attire les capitaux étrangers

Exportations marocaines

Le CBAM change les règles du jeu

Moyens de paiement

Le cash fait de la résistance au Maroc

AUTOMOBILE

Constructeurs

BYD confirme son ascension et domine le marché électrique mondial

Bentley Flying Spur

Un exploit au cœur du cercle polaire

MAGAZINE

International

Venezuela : Trump promu « pirate des Caraïbes »