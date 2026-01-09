Challenge N°997 • Du 9 au 15 janvier 2026

DOSSIER
2026, l’année de toutes les attentes
Gestion sécuritaire : le FBI au Maroc, the cream of the crop
Interview
Imane Belmaati
Docteure en management, auteure et experte en stratégies d’impact
Interview – Dossier
Abdelghani Youmni
Économiste et spécialiste des politiques publiques
Interview
Mohammed Jadri
Économiste
SCANNER – ACTUALITÉ
Souss-Massa
L’image réelle d’un grand capitalisme agraire prédateur
ENTREPRISES & MARCHÉS
Création d’entreprises
Boom entrepreneurial ou simple embellie ?
IDE
Le Maroc défie la conjoncture mondiale et attire les capitaux étrangers
Exportations marocaines
Le CBAM change les règles du jeu
Moyens de paiement
Le cash fait de la résistance au Maroc
AUTOMOBILE
Constructeurs
BYD confirme son ascension et domine le marché électrique mondial
Bentley Flying Spur
Un exploit au cœur du cercle polaire
MAGAZINE
International
Venezuela : Trump promu « pirate des Caraïbes »