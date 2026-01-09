Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Challenge N°997 • Du 9 au 15 janvier 2026
Aéroports du Maroc: un record de 36,3 millions de passagers en 2025
Le dirham s’est raffermi face au dollar en décembre
Chantier Naval de Casablanca: qui sont les sociétés Sud-coréennes en lice ?
Baitas: le taux de remplissage des barrages dépasse les 45%
Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination
Le déficit commercial des Etats-Unis en octobre au plus bas depuis 2009
CAN 2025: Regragui s’attend à «un vrai combat» face au Cameroun
L’expert-comptable IRONMAN qui redéfinit le conseil moderne
Intérim: le secteur se structure au Maroc
Home Challenge en version PDFSommaireChallenge N°997 • Du 9 au 15 janvier 2026
Sommaire

Challenge N°997 • Du 9 au 15 janvier 2026

by Challenge
written by Challenge

DOSSIER
2026, l’année de toutes les attentes
Gestion sécuritaire : le FBI au Maroc, the cream of the crop

Interview
Imane Belmaati
Docteure en management, auteure et experte en stratégies d’impact

Interview – Dossier
Abdelghani Youmni
Économiste et spécialiste des politiques publiques

Interview
Mohammed Jadri
Économiste

SCANNER – ACTUALITÉ
Souss-Massa
L’image réelle d’un grand capitalisme agraire prédateur

ENTREPRISES & MARCHÉS
Création d’entreprises
Boom entrepreneurial ou simple embellie ?

IDE
Le Maroc défie la conjoncture mondiale et attire les capitaux étrangers

Exportations marocaines
Le CBAM change les règles du jeu

Moyens de paiement
Le cash fait de la résistance au Maroc

AUTOMOBILE
Constructeurs
BYD confirme son ascension et domine le marché électrique mondial

Bentley Flying Spur
Un exploit au cœur du cercle polaire

MAGAZINE
International
Venezuela : Trump promu « pirate des Caraïbes »

Vous aimerez aussi

Challenge N°996 • Du 26 décembre 2025 au 8 janvier 2026

Challenge – N°995 • Du 19 au 25 décembre 2025

Challenge – N°994 • Du 12 au 18 décembre 2025

Challenge N°992 • Du 28 novembre au 4 décembre 2025

Challenge N°991 • Du 21 au 27 novembre 2025

Challenge N°989 – Du 7 au 13 novembre 2025