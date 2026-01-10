Alertes
Les prévisions du samedi 10 janvier 2026

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 10 janvier 2026.

-Temps assez froid à localement froid sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux avec gelée ou verglas.

-Temps passagèrement nuageux sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb avec faibles ondées éparses ou bruine.

-Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines nord et sud, les plateaux de phosphates, l’Oriental et Rhamna.

-Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur la rive méditerranéenne et le Sud du pays.

-Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

-Températures minimales de l’ordre de -07/-02°C sur l’Atlas, de -01/03°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 09/12°C sur le Nord-Ouest du pays, près des côtes et sur l’extrême Sud du Royaume, et de 04/08°C partout ailleurs.

-Températures journalières en légère hausse.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.

