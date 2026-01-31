Les prévisions météorologiques du samedi 31 janvier 2026

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 31 janvier 2026.



-Ciel nuageux avec pluies sur le Moyen et le Haut Atlas, le Saiss et le Rif.



-Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur les plaines atlantiques au Nord d’El Jadida, le Tangérois, Loukkos et le Gharb.



-Nuages bas denses avec bruines sur les plaines atlantiques centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la nuit.



-Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, les provinces sahariennes et les reliefs de l’Atlas.



-Chasse-sables sur les provinces sahariennes et le sud de l’Oriental.



-Température minimale de l’ordre de -03/05°C sur l’Atlas, de 04/09°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 15/17°C près des côtes et de 10/15°C partout ailleurs.



-Température en légère baisse sur la moitié nord du royaume et en hausse sur les provinces sud.



-Mer agitée à forte en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte entre Assilah et Sidi Ifni, agitée à forte ailleurs et localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.