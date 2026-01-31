Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Voici la date du lancement de Tesla au Maroc
Le grand artiste marocain Abdelhadi Belkhayat n’est plus
Les prévisions météorologiques du samedi 31 janvier 2026
Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille du journaliste sportif feu Najib Salmi
Challenge N°1000 • Du 30 janvier au 5 février 2026
Redouane El Haloui: la réussite de Maroc Digital 2030 «dépendra de la capacité à prioriser les chantiers»
Les métaux précieux flanchent après une annonce de Trump
GNL: comment le Maroc bâtit son nouveau socle énergétique
Doha Lkasmi aux commandes de NSI Maroc
Conseil de Développement et de Solidarité (CDS): un Think Tank toujours aux grands rendez-vous
Home ClimatMétéoLes prévisions météorologiques du samedi 31 janvier 2026
Météo

Les prévisions météorologiques du samedi 31 janvier 2026

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 31 janvier 2026.

-Ciel nuageux avec pluies sur le Moyen et le Haut Atlas, le Saiss et le Rif.

-Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur les plaines atlantiques au Nord d’El Jadida, le Tangérois, Loukkos et le Gharb.

-Nuages bas denses avec bruines sur les plaines atlantiques centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la nuit.

-Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, les provinces sahariennes et les reliefs de l’Atlas.

-Chasse-sables sur les provinces sahariennes et le sud de l’Oriental.

-Température minimale de l’ordre de -03/05°C sur l’Atlas, de 04/09°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 15/17°C près des côtes et de 10/15°C partout ailleurs.

-Température en légère baisse sur la moitié nord du royaume et en hausse sur les provinces sud.

-Mer agitée à forte en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte entre Assilah et Sidi Ifni, agitée à forte ailleurs et localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.

Vous aimerez aussi

Les prévisions du samedi 24 janvier 2026

Les prévisions du samedi 17 janvier 2026

Les prévisions du samedi 10 janvier 2026

Les prévisions du samedi 3 janvier 2026

Les prévisions du samedi 20 décembre 2025

Les prévisions du samedi 6 décembre 2025