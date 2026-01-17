Les prévisions du samedi 17 janvier 2026

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 17 janvier 2026.

-Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.



-Pluies ou averses localement orageuses sur les plaines nord et centre, le Rif, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et sur l’Atlas.



-Ciel nuageux avec faibles pluies sur l’Oriental, la Méditerranée, le Souss et le Nord des provinces sahariennes.



-Chutes de neiges localement importantes sur le Rif, les Haut et Moyen Atlas et sur les Hauts plateaux orientaux à partir de 1 200 m.



-Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental et les provinces du Sud.



-Températures minimales de l’ordre de -06/00°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C près des côtes sud et de 06/12°C ailleurs.



-Températures diurnes en baisse.



-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Rabat et Tarfaya, devenant agitée à forte ailleurs.