Les prévisions météorologiques du samedi 7 mars

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 7 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie.



-Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, la matinée et la nuit.



-Pluies ou averses modérées sur le Loukkos, le Gharb et le Rif.



-Pluies faibles sur les plaines atlantiques Centres et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.



-Pluies éparses sur les plaines atlantiques Nord et le Tangérois.



-Chute de neige sur le Moyen Atlas et le Rif.



-Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres et les provinces du Sud avec chasse-poussières, par endroits.



-Températures minimales de l’ordre de -10/-05°C sur l’Atlas, de 00/05°C sur le Rif, les Hauts plateaux, de 12/16°C localement sur le Sud des provinces sahariennes et de 05/08°C partout ailleurs.



-Température diurne en légère baisse sur les régions nord et centres et en hausse ailleurs.



-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit et forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya.