One Retail fait l’acquisition de l’enseigne marocaine Dahab Coffee
Météo

Les prévisions météorologiques du samedi 7 mars

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP
La mosquée de la Koutoubia à Marrakech. Crédit: DR.

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 7 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie.

-Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, la matinée et la nuit.

-Pluies ou averses modérées sur le Loukkos, le Gharb et le Rif.

-Pluies faibles sur les plaines atlantiques Centres et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

-Pluies éparses sur les plaines atlantiques Nord et le Tangérois.

-Chute de neige sur le Moyen Atlas et le Rif.

-Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres et les provinces du Sud avec chasse-poussières, par endroits.

-Températures minimales de l’ordre de -10/-05°C sur l’Atlas, de 00/05°C sur le Rif, les Hauts plateaux, de 12/16°C localement sur le Sud des provinces sahariennes et de 05/08°C partout ailleurs.

-Température diurne en légère baisse sur les régions nord et centres et en hausse ailleurs.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit et forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya.

