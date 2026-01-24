Les prévisions du samedi 24 janvier 2026

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 24 janvier 2026.



-Chutes de neige localement importantes sur l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux orientaux à partir de 1.200 m.



-Pluies et averses orageuses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif, la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Saiss, les Moyen et Haut Atlas et ses plaines ouest, le Gharb et les plaines atlantiques nord et centre.



-Ciel passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur le Sud de l’Oriental et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud.



-Fortes rafales de vent sur les plaines atlantiques, le Tangérois, la Méditerranée, le Rif, les reliefs de l’Atlas et ses régions voisines, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, l’Oriental et les provinces sahariennes.



-Chasse-sables par endroits sur le Sud-Est, le Sud de l’Oriental et les provinces sahariennes.



-Temps assez froid à froid sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.



-Températures minimales de l’ordre de -07/-02°C sur les Haut et Moyen Atlas, de -01/04°C sur l’Anti-Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/14°C sur le Sud, l’extrême sud-est et près des côtes et de 05/09°C partout ailleurs.



-Température journalière en baisse sur l’ensemble du pays.



-Mer peu agitée à agitée à l’Ouest et agitée à forte à l’Est en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit, très forte à grosse au Nord de Tan-Tan, forte à très forte entre Tan-Tan et Tarfaya et agitée à forte au Sud de Tarfaya.