Les prévisions météorologiques du samedi 14 février 2026

by Challenge avec MAP
Challenge avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 14 février 2026.

-Pluies et averses avec risque d’orages sur le Rif, le Saiss, les Moyen et Haut Atlas, ses plaines Ouest voisines et le nord de l’Oriental.

-Pluies éparses sur le Tangérois, Lokkous, le Gharb, les plaines atlantiques au nord d’El Jadida et le sud de l’Oriental.

-Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux à partir de 1.200 m.

-Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, le Nord-Ouest, l’Atlas et ses régions voisines, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines atlantiques, la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud.

-Chasse-sables par endroits sur l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud.

-Températures minimales de l’ordre de -09/-04°C sur l’Atlas, de -03/00°C sur le Rif et les Haut plateaux, de 10/19°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 06/11°C partout ailleurs.

-Température diurne en baisse.

-Mer agitée à forte devenant peu agitée à agitée en Méditerranée et agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte au nord de Tarfaya et agitée à forte au Sud.

