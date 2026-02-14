Les prévisions météorologiques du samedi 14 février 2026

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 14 février 2026.



-Pluies et averses avec risque d’orages sur le Rif, le Saiss, les Moyen et Haut Atlas, ses plaines Ouest voisines et le nord de l’Oriental.



-Pluies éparses sur le Tangérois, Lokkous, le Gharb, les plaines atlantiques au nord d’El Jadida et le sud de l’Oriental.



-Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux à partir de 1.200 m.



-Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, le Nord-Ouest, l’Atlas et ses régions voisines, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines atlantiques, la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud.



-Chasse-sables par endroits sur l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud.



-Températures minimales de l’ordre de -09/-04°C sur l’Atlas, de -03/00°C sur le Rif et les Haut plateaux, de 10/19°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 06/11°C partout ailleurs.



-Température diurne en baisse.



-Mer agitée à forte devenant peu agitée à agitée en Méditerranée et agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte au nord de Tarfaya et agitée à forte au Sud.