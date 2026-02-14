Automobile : CAC affiche une croissance solide et accélère sa transformation digitale

La Centrale Automobile Chérifienne (CAC) a clôturé l’exercice 2025 sur une performance notable, enregistrant une croissance de 31 % dans un marché marocain marqué par une concurrence accrue et des attentes clients en constante évolution. Avec 33 497 véhicules vendus, contre 25 563 unités en 2024, le groupe explique, via un communiqué, consolider son positionnement sur l’ensemble des segments.

Dans le détail, Volkswagen reste la marque la plus performante du portefeuille avec 14 557 unités, suivie de Skoda (6 347), Audi (5 055), SEAT (4 887), CUPRA (2 015) et Porsche (636). Une progression qui illustre, selon le management de la CAC, la pertinence d’un portefeuille de marques diversifié et cohérent, capable de répondre à une large variété de besoins.

Allal Benjelloun, Directeur général de la CAC.

Par ailleurs, CAC souligne bénéficier d’un partenariat stratégique historique avec le Groupe Volkswagen, établi depuis plus de 74 ans, qui constitue un pilier essentiel de sa résilience et de son développement à long terme. Toujours selon le management, la performance 2025 reflète également la montée en puissance de son modèle opérationnel, reposant sur la solidité de son réseau national, la maîtrise du processus de vente et de réparation, ainsi qu’un engagement constant en faveur de la qualité de service et de l’expérience client.

Lire aussi | Seat Maroc dévoile les nouvelles Ibiza et Arona

Dans la continuité de cette dynamique, la CAC annonce pour 2026 le lancement de son nouveau site internet, www.cac.ma, pierre angulaire de sa stratégie de transformation digitale. Conçue comme une plateforme corporate de référence, cette vitrine digitale vise à centraliser l’accès à l’ensemble des marques, des services et des actualités du groupe, tout en améliorant l’expérience des clients, partenaires et médias.

«La CAC évolue d’un rôle d’importateur vers celui d’un groupe structurant du secteur automobile. Notre performance en 2025 et le lancement de notre nouvelle plateforme digitale traduisent cette évolution : plus de clarté, plus de cohérence, et une capacité renforcée à dialoguer avec l’ensemble de notre écosystème», souligne Allal Benjelloun, Directeur général de la CAC.