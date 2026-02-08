Seat Maroc dévoile les nouvelles Ibiza et Arona

Seat Maroc a dévoilé récemment les nouvelles versions de l’Ibiza et de l’Arona. Un lancement qui marque une étape importante pour deux modèles emblématiques de la marque, qui continuent d’évoluer. Objectif : répondre aux attentes d’une clientèle jeune, urbaine et connectée.

Lancée en 1984, la Seat Ibiza s’est imposée comme l’un des modèles phares de la marque, avec plus de six millions d’unités écoulées dans le monde. Symbole de jeunesse et de liberté, cette citadine a su se réinventer au fil des décennies tout en conservant son ADN, à savoir un design affirmé, une agilité en milieu urbain et un plaisir de conduite reconnu. Cette nouvelle version se distingue par un design extérieur modernisé, un intérieur repensé et des équipements technologiques adaptés aux usages quotidiens et connectés.

De son côté, la l’Arona confirme son positionnement de SUV urbain dynamique. Avec son style robuste, sa position de conduite surélevée et sa polyvalence d’utilisation, elle s’adresse à une clientèle active en quête d’un véhicule pratique, moderne et expressif selon le staff de la marque. L’engin bénéficie d’améliorations en matière de design, de confort et de technologies embarquées, renforçant ainsi son attractivité sur le segment des SUV urbains.

«Avec la présentation des nouvelles Ibiza et Arona, Seat Maroc a souhaité offrir bien plus qu’une simple mise en avant produit. Ce lancement a été pensé pour incarner l’état d’esprit de ces modèles et de la génération à laquelle ils s’adressent : une génération libre, créative et connectée, qui assume ses choix et avance à son propre rythme. Ibiza et Arona demeurent des modèles emblématiques de la marque, et ce renouvellement permet de renforcer le lien émotionnel avec les clients, à travers des véhicules accessibles, stylés et conçus pour un usage quotidien en milieu urbain», a déclaré Adel Adam Zerrouk, Directeur de marque Seat et Cupra Maroc.

Les nouvelles Ibiza et Arona sont désormais disponibles dans le réseau Seat Maroc. Comptez un tarif d’attaque de 169 900 DH pour repartir au volant de l’Ibiza, tandis que l’Arona est accessible dès 215 000 DH. À noter qu’à travers ce lancement, Seat Maroc réaffirme son ambition de proposer des véhicules au design distinctif, dotés de technologies utiles et en phase avec les attentes d’une nouvelle génération d’automobilistes.