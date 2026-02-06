Marché des voitures neuves : un début 2026 sous le signe de la croissance

D’après les dernières données de l’Association des Importateurs de Voitures Neuves au Maroc (AIVAM), le marché automobile national confirme sa progression. Après une année 2025 couronnée par un record historique des ventes, le début de 2026 révèle déjà une dynamique favorable pour le secteur.

Avec 20 421 véhicules neufs immatriculés tous segments confondus en janvier 2026, le marché progresse de 36,2 % par rapport à la même période de l’année précédente. A y regarder d’un peu plus près, le segment des véhicules particuliers affiche une hausse de 38,98 % avec 18 261 unités vendues à la fin du mois dernier, contre 13 139 un an plus tôt. «Le début de l’année 2026 confirme une dynamique que nous avions anticipée dès la fin 2025. La croissance de près de 40 % sur le segment des véhicules particuliers est un signal fort : les consommateurs marocains sont de plus en plus sensibles à la diversité de l’offre, à la technologie embarquée et à la compétitivité des prix», nous confie ce directeur commercial d’une grande marque généraliste européenne.

Dans ce contexte, Dacia reste incontestablement le numéro un. Avec 4 260 unités vendues et une part de marché de 23,3 %, la marque consolide sa domination grâce à son rapport qualité-prix et à un réseau de distribution bien implanté. Derrière elle, Renault confirme son rôle de pilier du marché avec 3 229 ventes, soit 17,7 % de part de marché. En troisième position, Hyundai conserve une place importante avec 9,3 % de PDM, malgré une baisse sensible de ses ventes, passées de 2 060 à 1 700 unités. La marque coréenne reste néanmoins un acteur majeur.

À l’inverse, Peugeot connaît une progression spectaculaire : ses ventes ont plus que doublé, passant de 534 à 1 141 unités, ce qui lui permet d’atteindre 6,25 % de PDM et de renforcer sa présence. Enfin, Volkswagen se maintient dans le top 5 avec 951 immatriculations, représentant 5,2 % du marché. Au-delà des leaders traditionnels, plusieurs constructeurs affichent des performances remarquables. BYD, avec une envolée de 76 à 300 unités, et Soueast, qui signe une entrée remarquée avec 305 ventes, illustrent la montée en puissance des marques chinoises, notamment dans le segment électrique et hybride. Dans la même dynamique, Chery (de 30 à 103) et Geely (de 41 à 133) confirment l’intérêt croissant des consommateurs pour ces nouvelles alternatives. «L’arrivée massive des marques chinoises, notamment dans l’électrique et l’hybride, redéfinit les attentes du marché et pousse l’ensemble des opérateurs à revoir leurs stratégies. Nous entrons dans une phase de transformation accélérée», indique notre interlocuteur.

Pour sa part, le segment des véhicules premium affiche une relative stabilité en janvier 2026.S’agissant du top 3, les ventes de BMW reculent légèrement, passant de 383 à 374 unités, tandis que Audi progresse sensiblement de 338 à 354 immatriculations. De son côté, Mercedes-Benz reste quasiment inchangée avec 223 ventes contre 219 un an plus tôt.

Les utilitaires légers gagnent du terrain

Le segment des véhicules utilitaires légers a enregistré 2 160 immatriculations en janvier 2026, contre 1 858 un an plus tôt, soit une progression de 16,25 %. Cette hausse traduit une reprise de la demande dans un secteur essentiel pour les activités professionnelles et la logistique, mais elle révèle également une recomposition des parts de marché entre les différents constructeurs, certains renforçant leur position tandis que d’autres connaissent un recul marqué. Dans ce paysage en évolution, Hyundai s’impose comme le premier acteur, avec 321 ventes et une part de marché de 14,9 %, en hausse de 40 % par rapport à 2025. Fiat suit de près avec 299 immatriculations (13,8 % de PDM), consolidant son rôle central dans l’offre utilitaire. Parallèlement, Dongfeng réalise une percée spectaculaire : de seulement 17 unités en 2025, la marque bondit à 286 ventes en 2026, soit 13,2 % de PDM, illustrant l’arrivée en force des constructeurs chinois sur ce segment stratégique. DFSK, déjà bien implanté, reste solide avec 208 immatriculations (9,6 %), confirmant sa régularité.

Quoi qu’il en soit, le marché automobile des voitures neuves dans le Royaume entame l’année 2026 sur une trajectoire favorable, portée par une demande soutenue et une offre en pleine diversification. La présence de plus en plus marquée des constructeurs chinois, qui multiplient les lancements et séduisent par des modèles électriques et hybrides compétitifs, contribue à redessiner le paysage automobile national. À cela, s’ajoute l’arrivée annoncée de nombreuses nouveautés qui devraient venir garnir les showrooms au cours des prochains mois, renforçant la dynamique commerciale et accentuant la concurrence entre acteurs historiques et nouveaux entrants. Dans ce contexte, si Dacia et Renault semblent assurés de conserver leur place sur le podium, le marché s’oriente vers une année riche en évolutions, marquée par une redistribution des équilibres et par l’émergence de nouvelles références auprès des consommateurs marocains.