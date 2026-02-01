Volvo EX60 : le SUV électrique qui veut imposer une nouvelle norme

Volvo Cars fait une entrée remarquée sur le segment du SUV familial de taille intermédiaire avec le EX60. Un engin 100 % électrique qui entend conjuguer, selon la marque suédoise, autonomie record, recharge ultra-rapide, design scandinave et sécurité de pointe.

Avec une autonomie pouvant atteindre 810 kilomètres en une seule charge dans sa version P12 AWD, le nouveau EX60 établit un nouveau standard dans sa catégorie. À cette endurance s’ajoute une vitesse de recharge de belle facture : en seulement dix minutes sur une borne rapide de 400 kW, le SUV peut récupérer jusqu’à 340 kilomètres d’autonomie.

Une approche qui illustre la volonté de Volvo de mettre fin à l’angoisse de l’autonomie, longtemps associée aux véhicules électriques. Selon la firme suédoise, l’EX60 affiche des performances comparables à celles de nombreuses voitures thermiques, tout en offrant une expérience utilisateur fluide et rassurante.

Sous le capot, trois motorisations sont proposées : la P12 AWD et ses 810 km, la P10 AWD avec 660 km, et la P6 propulsion offrant 620 km. Deux finitions, Plus et Ultra, viennent compléter l’offre, tandis que la batterie bénéficie d’une garantie de huit ans, extensible à dix ans sous conditions. Sous sa carrosserie, l’EX60 repose sur la nouvelle plateforme SPA3 de Volvo, conçue pour être plus évolutive et plus efficiente. Grâce à des innovations comme la technologie «cell-to-body», les moteurs électriques développés en interne, la conception optimisée des cellules de batterie et le mega-casting, le constructeur de Göteborg parvient à réduire le poids de son modèle, tout en améliorant son efficacité énergétique. Résultat : une empreinte carbone minimale, comparable à celle du modèle compact EX30, confirmant l’engagement de la marque en faveur de la durabilité.

Côté design, l’EX60 hérite d’un coefficient de traînée de 0,26 ; de quoi optimiser l’aérodynamisme et contribuer directement à l’autonomie. À l’intérieur, l’espace est pensé pour le confort : empattement long, plancher plat, rangements intelligents et matériaux naturels haut de gamme créent une atmosphère raffinée et fonctionnelle.

L’engin ne se limite pas à ses performances et à son design : il se présente comme l’un des SUV les plus intelligents jamais conçus par la marque. Grâce à son système central «HuginCore», il peut traiter et agir en temps réel, tout en intégrant pour la première fois Gemini, l’assistant vocal de Google. Cette innovation permet une interaction naturelle et personnalisée entre conducteur et véhicule.

Fidèle à son héritage, Volvo place la sécurité au premier plan. Ainsi, l’EX60 analyse en continu son environnement grâce à ses capteurs avancés, offrant une perception précise de la route. Il inaugure également la ceinture multi-adaptative, une première mondiale, et bénéficie d’une cage de sécurité renforcée ainsi que de dispositifs de retenue ultramodernes.

Disponible dès maintenant à la commande en Europe, il arrivera aux États-Unis au printemps, avec une production lancée en Suède et des livraisons prévues dès l’été pour les versions P6 RWD et P10 AWD, suivies par la P12 AWD.