Automobile

Arval Maroc : El Mehdi Pati, nouveau Directeur Global Operations

by David Jérémie
written by David Jérémie

Arval Maroc annonce la nomination d’El Mehdi Pati au poste de Directeur Global Opérations, à compter du 1er janvier 2026.

Titulaire d’un Master en Gestion et Organisation de la Production, il possède un parcours solide dans le secteur automobile. Après une première expérience chez Sopriam, il a rejoint Arval Maroc en 2010, où il s’est distingué par son engagement et sa connaissance approfondie des métiers de l’entreprise. Au fil des années, El Mehdi Pati a occupé plusieurs fonctions stratégiques dans les Opérations, la Logistique et le Remarketing. Plus récemment, il était Manager After Sales Network au sein de la Direction Global Opérations, contribuant à l’optimisation des processus et à l’amélioration continue de la qualité de service.

Lire aussi | Salon Rétromobile Paris 2026 : la FMVA célèbre le savoir-faire marocain

Dans ses nouvelles responsabilités, il intègre le Comité Exécutif et sera rattaché à Eric Fulcheri, Directeur Général d’Arval Maroc. Sa mission principale consistera à piloter l’ensemble des activités liées à l’après‑vente et à la gestion des contrats de longue et moyenne durée, en veillant à garantir l’excellence opérationnelle à travers la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais d’intervention.

 «Je me réjouis de la nomination d’El Mehdi en tant que Directeur Global Opérations. Il apportera son expérience, son dynamisme, son professionnalisme afin de produire l’excellence du service qu’attendent nos clients et nos conducteurs, dans le respect de toutes les normes, procédures et réglementations, et en introduisant toujours de nouvelles innovations», a déclaré Eric Fulcheri. Et le Directeur général d’Arval Maroc de poursuivre : «El Mehdi contribuera fortement à conforter le positionnement d’Arval en tant qu’acteur de référence et expert sur le marché de la Location Longue Durée au Maroc».  

