Maroc: le taux d’inflation maîtrisé à 0,8% en 2025

L’indice des prix à la consommation (IPC) annuel moyen a enregistré, au terme de 2025, une augmentation de 0,8% par rapport à l’année d’avant, indique une note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) publiée jeudi 22 janvier.

Cette évolution est le résultat de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,8% et de celui des produits non alimentaires de 0,5%, les variations enregistrées pour ces derniers allant d’une baisse de 2,6% pour le « Transport » à une hausse de 3,3% pour les « Restaurants et hôtels ».

Sur cette base, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu une hausse de 0,8% au cours de l’année 2025 par rapport à 2024.

Les hausses les plus importantes de l’IPC annuel ont été enregistrées à Fès avec 1,7%, à Kénitra (1,3%), à Guelmim (1,2%), à Settat (1,1%), à Tétouan (1%), à Rabat et Errachidia (0,9%), à Agadir et Tanger (0,8%), à Casablanca (0,7%), à Meknès, Dakhla et Al-Hoceima (0,5%), à Béni Mellal (0,4%) et à Marrakech (0,2%).

Le HCP fait également savoir que l’IPC a connu, au cours du seul mois de décembre 2025, une baisse de 0,1% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat du repli de 0,3% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires.

Les baisses des produits alimentaires observées entre novembre et décembre 2025 concernent principalement les « Huiles et graisses » avec 3,9%, les « Fruits » avec 2,8% et les « Viandes » avec 1,2%.

En revanche, les prix ont augmenté de 3,3% pour les « Poissons et fruits de mer », de 2,8% pour les « Légumes », de 0,6% pour le « Lait, fromage et œufs » et de 0,4% pour le « Café, thé et cacao ». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des « Carburants » avec 0,5%.

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait diminué de 0,2% en décembre 2025 par rapport au mois précédent.

