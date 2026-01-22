Un climat des affaires en progrès, mais sous tension opérationnelle

Bien positionné dans le rapport Business Ready 2025 de la Banque mondiale et engagé dans une vaste feuille de route de réformes, le Maroc affiche un environnement des affaires en nette amélioration. Cadre réglementaire modernisé, dynamique d’investissement soutenue et régionalisation renforcée dessinent une trajectoire globalement positive. Mais derrière ces avancées, un défi majeur persiste : transformer des règles bien conçues en pratiques administratives efficaces, capables de libérer pleinement l’investissement privé et l’emploi.

Le Maroc continue d’apparaître comme l’une des économies les plus réformatrices de la région. Les différentes évaluations internationales et nationales convergent vers un même constat : le cadre juridique et institutionnel des affaires s’est considérablement renforcé ces dernières années. Toutefois, l’état des lieux dressé par Business Ready 2025 met en lumière une fragilité persistante au cœur même de l’expérience entrepreneuriale : l’efficacité opérationnelle.

Ce pilier, considéré comme l’un des plus déterminants pour la croissance économique, mesure la facilité avec laquelle les entreprises se conforment aux règles et accèdent concrètement aux services publics. Délais administratifs, raccordement aux réseaux, marchés publics ou encore fiabilité des paiements numériques : autant de dimensions qui conditionnent la compétitivité réelle du tissu productif. Or, sur ce terrain, le Maroc affiche un score de 55,7 points, en recul par rapport à l’année précédente.

Des réformes visibles dans plusieurs segments clés

Dans le détail, l’analyse révèle des performances supérieures à la moyenne mondiale dans plusieurs domaines structurants. La création et l’implantation des entreprises figurent parmi les points forts, traduisant l’impact des mesures de simplification administrative et de digitalisation. Les services d’utilité publique, le commerce international et l’accès aux services financiers affichent également des scores élevés, illustrant les progrès réalisés pour accompagner les opérateurs économiques.

Des avancées sont aussi notées en matière de concurrence et de règlement des litiges, renforçant la sécurité juridique et la prévisibilité, deux critères essentiels pour attirer l’investissement privé, notamment étranger. Ces résultats confirment que les réformes engagées ne sont pas restées théoriques et qu’elles produisent des effets tangibles dans plusieurs maillons de la chaîne entrepreneuriale.

Le marché du travail, maillon sensible de l’attractivité

A l’inverse, certains domaines à fort effet de levier continuent de peser sur l’environnement des affaires. Le marché du travail concentre une part importante des fragilités identifiées. Son score recule sensiblement, traduisant des difficultés liées à la réglementation de l’emploi, aux coûts et aux restrictions, mais aussi à l’application effective des règles en matière de protection sociale et de relations professionnelles.

Cette évolution est d’autant plus significative que l’emploi constitue l’un des principaux canaux de transmission entre croissance économique et inclusion sociale. Le décalage entre les textes et leur mise en œuvre sur le terrain alimente une perception d’incertitude chez les investisseurs, en particulier dans les secteurs intensifs en main-d’œuvre.

L’«efficiency gap», principal frein à l’investissement privé

L’analyse de la Banque mondiale est sans ambiguïté : les économies les plus dynamiques sont aussi celles qui affichent les meilleurs niveaux d’efficacité opérationnelle. Le problème n’est donc pas tant la qualité des règles que la capacité de l’administration à les appliquer de manière fluide, prévisible et homogène.

Les retards dans l’obtention des autorisations, la complexité des procédures résiduelles ou encore les disparités territoriales dans la qualité des services publics alourdissent les coûts, freinent l’innovation et découragent la prise de risque entrepreneuriale. Réduire cet écart entre réglementation et pratique apparaît ainsi comme un impératif stratégique pour accélérer la croissance et soutenir la transformation économique.

Une feuille de route réformatrice déjà bien engagée

Conscient de ces enjeux, le gouvernement a engagé depuis 2023 une feuille de route ambitieuse pour l’amélioration de l’environnement des affaires à l’horizon 2026. Selon le bilan présenté le lundi 20 octobre à la Chambre des représentants par Karim Zidane, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, 61 % des projets et initiatives prévus ont déjà été réalisés, tandis que la quasi-totalité des mesures ont été lancées.

Ce programme met l’accent sur la simplification des procédures, la facilitation de la création d’entreprises, le renforcement du traitement des litiges commerciaux et l’amélioration de la gouvernance. Il intègre également le développement de mécanismes de financement innovants et une coordination renforcée avec les Centres régionaux d’investissement (CRI), afin d’assurer une amélioration plus homogène du climat des affaires sur l’ensemble du territoire.

Les résultats commencent à se traduire en flux d’investissement concrets. La Commission nationale des investissements a approuvé plusieurs centaines de projets représentant des centaines de milliards de dirhams et des dizaines de milliers d’emplois potentiels. Si les grandes régions économiques continuent de capter une part importante de ces projets, l’ensemble du territoire national est désormais concerné, dans une logique de rééquilibrage progressif.

Cette dynamique est renforcée par des campagnes de valorisation des potentialités locales et par la montée en puissance des CRI, appelés à jouer un rôle central dans la mise en œuvre de la régionalisation avancée et de la nouvelle Charte de l’investissement.

Les TPME au cœur de la stratégie inclusive

Autre axe structurant : la priorité accordée aux très petites, petites et moyennes entreprises. Considérées comme le principal moteur de la création d’emplois, les TPME bénéficient d’un soutien ciblé, avec un rendement social particulièrement élevé. Cette orientation vise à stimuler l’entrepreneuriat local, renforcer les chaînes de valeur domestiques et réduire les disparités régionales, tout en consolidant la résilience du tissu économique.

Des signaux contrastés vus de l’extérieur

Les évaluations internationales confirment cette lecture nuancée. La notation A4 attribuée par Coface reflète une stabilité relative du climat des affaires marocain, mais aussi des défis persistants en matière de transparence financière, de recouvrement des créances et de performance institutionnelle. Un environnement jugé «convenable», mais encore perfectible, notamment pour les opérateurs les plus exposés aux risques de paiement et aux lourdeurs administratives.

Sur le terrain, certaines régions illustrent le potentiel de cette nouvelle gouvernance économique. À Fès-Meknès comme à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, la dynamique d’investissement s’intensifie, portée par des projets structurants dans l’industrie, le tourisme, les énergies renouvelables et le commerce. Ces expériences confirment le rôle stratégique des CRI dans la gestion décentralisée de l’investissement et dans l’attractivité territoriale.

Au final, le climat des affaires au Maroc repose sur des bases solides, forgées par deux décennies de réformes. Mais l’enjeu central des prochaines années réside moins dans la production de nouvelles règles que dans leur exécution efficace. C’est à ce prix que le Royaume pourra transformer ses avancées institutionnelles en croissance durable, créatrice d’emplois et d’opportunités sur l’ensemble du territoire.