Finance

Après un an de gestation, AfricInvest lance son fonds maroco-marocain

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Un an après avoir fait l’annonce du lancement de son premier fonds d’investissement entièrement dédié au Maroc depuis 2012, AfricInvest passe à la phase de concrétisation.

Le groupe de capital investissement opérationnel sur le continent africain depuis une trentaine d’années, vient de procéder à la création effective du véhicule Build Up Fund avec un capital cible de près d’un milliard de dirhams. Constitué sous la forme de FPCC (Fonds de Placement en Capital Croissance) de type RFA (Règle de Fonctionnement Allégé) agréé par l’AMMC (Autorité Marocaine du Marché des Capitaux), Build Up Fund vise à accompagner une dizaine d’entreprises marocaines dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions de dirhams et généralement, en dessous de 250 millions de dirhams (pour rester sur le segment des entreprises de taille intermédiaire) et ce, avec des tickets d’investissement d’au moins cinquante millions de dirhams.

S’il sera géré par Private Equity Initiatives, la filiale marocaine d’AfricInvest autorisée par l’AMMC de gérer des véhicules marocains régulés, cet énième fonds d’investissement créé à l’initiative du groupe dont le siège continental est basé à Tunis, aura pour dépositaire Banque Centrale Populaire dont la branche de conservation d’actifs cherche à monter en puissance.

Rappelons, qu’AfricInvest est une société d’investissement opérationnelle depuis 30 ans sur le continent africain. Lancée en Tunisie, elle déploie son activité dans plusieurs pays africains, avec des bureaux établis au Maroc, en Algérie, en Égypte, en Côte d’Ivoire, au Nigéria, à Maurice et à Paris. 

