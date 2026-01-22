Le Maroc signe à Davos la Charte constitutive du Conseil de Paix

Sur Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a procédé, jeudi 22 janvier à Davos (Suisse), à la signature de la Charte constitutive du Conseil de Paix, lors d’une cérémonie présidée par le président américain Donald Trump.

Cette signature fait suite à l’acceptation par Sa Majesté le Roi de se joindre, en tant que Membre Fondateur, à cette initiative proposée par le Président des États-Unis d’Amérique et visant à « contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde ».

Le Maroc et le Bahreïn ont été les deux premiers pays à signer la Charte, suite à quoi le Président Trump a annoncé que la Charte est officiellement entrée en vigueur, marquant la création officielle du Conseil de Paix.

Lire aussi I Sa Majesté le Roi répond favorablement à l’invitation du président Trump pour devenir Membre Fondateur du Conseil de Paix

La cérémonie de signature de la Charte du Conseil de Paix, organisée en marge du Forum économique mondial de Davos, a connu la participation d’une vingtaine de Chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que des ministres des Affaires étrangères des pays signataires, notamment la Turquie, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, l’Indonésie, l’Azerbaïdjan et l’Argentine…

La participation à ce Conseil est réservée à un groupe restreint de leaders de stature internationale, engagés en faveur d’un avenir sûr et prospère pour les générations futures. Cette invitation constitue une reconnaissance du Leadership éclairé de Sa Majesté le Roi et de Sa stature en tant qu’acteur de paix incontournable.