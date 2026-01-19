Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Sa Majesté le Roi répond favorablement à l’invitation du président Trump pour devenir Membre Fondateur du Conseil de Paix
FIFA: le Maroc 8e mondial, meilleur ranking historique d’une nation africaine
Etats-Unis: que comprendre des prédictions de Tocqueville?
Sur hautes instructions royales, SAR le Prince Moulay Rachid reçoit les Lions de l’Atlas
L’actif net des OPCVM dépasse 738,13 MMDH au 2 janvier
CAN-2025: Infantino partagé entre « tournoi fantastique » et « scènes inacceptables » en finale
Groenland: les Bourses européennes secouées par les menaces douanières de Trump
Le Royaume du Maroc, acteur potentiel dans l’émergence d’un nouvel ordre international, équitable et durable
Le Maroc défie la conjoncture mondiale et attire les capitaux étrangers
Motsepe: la CAN-2025 au Maroc est «la meilleure de toutes les éditions»
Sa Majesté le Roi répond favorablement à l'invitation du président Trump pour devenir Membre Fondateur du Conseil de Paix

Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, a reçu une invitation du président américain Donald Trump pour se joindre, en tant que Membre Fondateur, au Conseil de Paix que le Président américain envisage de lancer comme initiative visant à « contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde », indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

La participation à ce Conseil est réservée à un groupe restreint de leaders de stature internationale, engagés en faveur d’un avenir sûr et prospère pour les générations futures, précise le communiqué, ajoutant que cette invitation constitue une reconnaissance du leadership éclairé de Sa Majesté le Roi et de Sa Stature en tant qu’acteur de paix incontournable. Elle témoigne de la confiance dont jouit le Souverain auprès du Président des États-Unis et de la communauté internationale.

Tout en saluant l’engagement et la vision du Président Donald Trump pour la promotion de la paix, Sa Majesté le Roi a bien voulu répondre favorablement à cette invitation. Dans ce contexte, le Royaume du Maroc ratifiera la Charte constitutive de ce Conseil.

Le Conseil de Paix prendra la forme juridique d’une organisation internationale ayant pour ambition la promotion de la stabilité, la restauration de la gouvernance et la garantie d’une paix durable dans les zones touchées ou menacées par les conflits. Le mandat de cette structure majeure se fondera sur la coopération pratique, l’action effective et des partenariats orientés vers des résultats tangibles. La participation à ce Conseil se fait exclusivement sur invitation du Président des États-Unis.

Par ailleurs, le Royaume du Maroc salue l’annonce du lancement de la deuxième phase du plan de paix global du Président Trump, ainsi que la création officielle du Comité national pour l’administration de Gaza comme organisme transitoire temporaire.

Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, réitère son engagement constant en faveur d’une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient, permettant l’établissement d’un Etat palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte-à-côte et en paix avec Israël, conclut le communiqué.

