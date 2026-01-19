FIFA: le Maroc 8e mondial, meilleur ranking historique d’une nation africaine

Alertes
Les Lions de l’Atlas ont progressé de 3 places pour grimper, pour la première fois de l’histoire, au 8è rang du Classement mondial de football masculin, selon l’édition de janvier publiée lundi par la FIFA. C’est le meilleur ranking d’une nation africaine depuis le lancement de ce classement, l’Egypte ayant occupé brièvement la 9e position à la fin des années 2000.

Malgré la défaite en finale, le pays hôte, le Maroc peut se réjouir d’un retour dans le top 10 pour la première fois depuis avril 1998 (10è), atteignant ainsi le meilleur classement de son histoire, écrit la FIFA dans un communiqué.

Le Maroc totalise désormais 1736,57 points (+20,23). La progression du Maroc s’est faite aux dépens de la Croatie (11ᵉ, −1), qui sort du top 10, ainsi que de la Belgique (9ᵉ, −1) et de l’Allemagne (10ᵉ −1).

Lire aussi I CAN-2025: Infantino partagé entre « tournoi fantastique » et « scènes inacceptables » en finale

Le haut du classement reste inchangé, avec l’Espagne (1ʳᵉ), l’Argentine, championne du monde de la FIFA (2ᵉ), et la France (3ᵉ) qui continuent de mener le classement.

Au niveau africain, le Maroc domine toujours, suivi par le Sénégal, vainqueur de la CAN, (12ᵉ, +7), tandis que les médaillés de bronze de la CAN, le Nigeria (désormais 26ᵉ), et les quarts-de-finalistes, le Cameroun (désormais 45ᵉ), ont chacun gagné un nombre inédit de 12 places.

Selon la FIFA, la CAN a influé sur la répartition des confédérations dans le classement, notant la CAF compte désormais neuf nations dans le top 50, soit deux de plus qu’à la fin de 2025, tandis que l’AFC et la Concacaf ont chacune perdu une place, tombant à quatre représentants.

Lire aussi I Motsepe: la CAN-2025 au Maroc est «la meilleure de toutes les éditions»

Avec 26 équipes parmi les 50 meilleures sélections mondiales, l’UEFA continue de dominer, tandis que la CONMEBOL compte de nouveau sept représentants dans le top 50, les équipes de l’OFC restant absentes.

