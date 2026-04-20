Rallye Aïcha des Gazelles : GWM Maroc célèbre Jawhara et Dounia Bennani [Vidéo]

Le showroom GWM de l’avenue des FAR à Casablanca s’est transformé, jeudi dernier, en un véritable lieu de célébration. À peine quelques jours après leur triomphe au Rallye Aïcha des Gazelles 2026, Jawhara et Dounia Bennani ont été célébrées par les représentants de GWM Maroc, les partenaires et de nombreux invités, dans une ambiance marquée par la fierté et le partage.

Intitulée «Une légende est née – La Célébration», cette cérémonie a mis en lumière l’exploit d’un équipage, réalisé dans les conditions les plus extrêmes du désert marocain, dans le cadre de l’édition 2026 du Rallye Aïcha des Gazelles. Sans GPS, au milieu des dunes et des pistes rocailleuses, les deux pilotes ont su conjuguer instinct et stratégie pour monter sur la plus haute marche du podium. Leur victoire met en évidence l’alliance entre le savoir-faire des pilotes et la performance du GWM TANK 300.

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«Cette victoire illustre parfaitement l’ADN de GWM : repousser les limites et proposer des véhicules capables de performer dans les environnements les plus exigeants », a déclaré Younes El Aouad, Directeur Général de Tractafric Motors Maroc. Le TANK 300 s’appuie sur une conception robuste, associée à un bloc essence turbo de 2,0 litres et à un ensemble de technologies dédiées au tout-terrain. Son différentiel verrouillable, sa garde au sol généreuse et ses modes de conduite spécialisés, lui permettent de se positionner comme un partenaire fiable, capable d’allier précision et endurance face aux terrains les plus exigeants.

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Pour Jawhara Bennani, «le GWM TANK 300 nous a offert une confiance absolue dans des conditions extrêmes», tandis que Dounia Bennani a rappelé que «dans le désert, chaque décision compte, et la voiture répondait toujours présente». Selon le staff de GWM Maroc, cette victoire confirme sa volonté de s’imposer comme un acteur de référence dans le segment du tout-terrain, en alliant robustesse, innovation et maîtrise.