Auto Nejma portée par «le succès» de BYD au T1-2026

Le chiffre d’affaires d’Auto Nejma Maroc s’est établi à 815 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre (T1) 2026, en hausse de 3% comparativement à la même période un an auparavant.

La société affirme s’inscrire dans la dynamique du marché automobile marocain dans son ensemble, qui a enregistré une progression de plus de 22% en rythme annuel, grâce à «l’essor de la mobilité électrique et la montée en puissance des nouvelles marques».

Dans un communiqué, la société indique avoir signé une croissance de ses volumes de plus de 20% à fin mars, portée notamment par «le succès commercial» de la marque BYD, précisant que ses ventes globales ont atteint 1.627 unités, soit 280 véhicules supplémentaires sur le trimestre.

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Au terme du premier trimestre 2026, l’effort d’investissement atteint 39,4 MDH, traduisant l’accélération du déploiement du réseau commercial. Il porte en particulier sur la réouverture du site historique du Bd Bahmad et sur l’avancement du chantier du site de Bouskoura.

Concernant la trésorerie nette, elle ressort en territoire positif à +68 MDH à fin mars 2026, contre -300,9 MDH un an plus tôt, soit un redressement de près de 369 MDH sur douze mois. Cette amélioration structurelle de la situation financière résulte de l’opération de consolidation menée au deuxième trimestre 2025 à travers un emprunt obligataire, qui conforte durablement la solidité financière de l’entreprise.