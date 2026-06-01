TVA sur les services digitaux étrangers: le risque d’un frein à l’innovation ?

À partir du 11 juin 2026, les plateformes numériques étrangères commercialisant leurs services au Maroc devront appliquer la TVA marocaine sur leurs abonnements et prestations digitales. Outils d’intelligence artificielle, plateformes cloud, logiciels SaaS ou services de streaming seront directement concernés. Si cette réforme s’inscrit dans une dynamique internationale de taxation de l’économie numérique, elle suscite néanmoins des interrogations sur son impact réel sur l’accès au digital, la trésorerie des entreprises et l’inclusion numérique. Pour Redouane Battai, le problème ne réside pas dans le principe fiscal lui-même, mais dans le contexte et l’absence de mesures d’accompagnement.

Le Maroc entre officiellement dans une nouvelle phase de fiscalité numérique. Dès le 11 juin 2026, les fournisseurs étrangers de services digitaux devront collecter la TVA sur les prestations vendues aux utilisateurs marocains, même sans présence physique dans le Royaume. Cette nouvelle réglementation concernera notamment des plateformes internationales comme OpenAI, Netflix, Amazon Web Services ou encore Notion.

Présentée comme une mesure d’alignement avec les standards internationaux, cette évolution fiscale s’inscrit dans un mouvement mondial engagé depuis plusieurs années autour de la taxation de l’économie numérique. Pour Redouane Battai, le principe n’a rien d’exceptionnel. «Cette mesure est fiscalement cohérente et s’inscrit dans un mouvement global initié par l’OCDE depuis 2015. L’Union européenne, l’Australie, l’Arabie Saoudite appliquent le même principe depuis des années. Le Maroc ne fait donc pas exception », explique-t-il.

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Mais selon l’expert, le véritable sujet réside dans le contexte économique et technologique dans lequel cette décision intervient. «Là où le bât blesse, c’est dans le timing et l’absence d’accompagnement. Appliquer une taxe sur l’accès aux outils numériques étrangers au moment précis où le Maroc cherche à accélérer sa transformation digitale envoie un signal contradictoire », estime-t-il. Avant d’ajouter : «Une mesure fiscalement normale peut produire des effets économiquement contre-productifs si elle n’est pas encadrée ».

Dans les faits, cette TVA devrait être directement répercutée sur les utilisateurs marocains via une hausse des abonnements et des services numériques. Si les grandes entreprises assujetties peuvent récupérer cette taxe, l’impact pourrait néanmoins se faire ressentir sur leur trésorerie. « La taxe est décaissée immédiatement à chaque transaction, la déduction intervient en décalé, et le remboursement peut prendre jusqu’à 90 jours. Pour une PME en croissance ou une startup en phase d’amorçage, immobiliser cette trésorerie n’est pas neutre », souligne Redouane Battai.

L’impact serait encore plus sensible pour les profils non assujettis à la TVA. Freelances, étudiants, auto-entrepreneurs ou créateurs de contenu devront absorber seuls la hausse des coûts liés à leurs outils de travail numériques. « Ces profils font face à une double contrainte : la TVA ajoutée sur chaque abonnement ou service cloud étranger, et le plafond de dotation e-commerce fixé à 20 000 DH par an pour les personnes physiques résidentes », rappelle l’expert.

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Selon lui, cette enveloppe annuelle peut rapidement être atteinte dans un contexte où les usages numériques se multiplient. « Une enveloppe annuelle qui se consomme rapidement dès lors qu’on cumule les outils SaaS, les plateformes IA, les formations en ligne et les abonnements cloud du quotidien professionnel. La hausse de coût accélère l’atteinte de ce plafond », avertit-il.

Au-delà de la dimension fiscale, le débat soulève aussi la question de la souveraineté numérique et de la capacité du Maroc à construire une véritable alternative technologique locale. Pour Redouane Battai, taxer l’accès aux plateformes étrangères sans renforcer l’offre nationale pourrait produire l’effet inverse de celui recherché. «Taxer l’usage de plateformes étrangères sans construire l’alternative locale revient à pénaliser la dépendance sans la réduire», affirme-t-il.

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L’entrepreneur plaide ainsi pour une approche plus globale articulée autour d’une véritable politique industrielle technologique. « La vraie réponse passe par une politique industrielle cohérente : levée des barrières douanières sur le matériel électronique, détaxe sur le hardware informatique, subvention des infrastructures de calcul pour la recherche et le développement, investissement dans une offre SaaS et IA locale compétitive», détaille-t-il.

Alors que le Royaume affiche de fortes ambitions à travers la stratégie Maroc Digital 2030, l’expert appelle à davantage de cohérence entre les objectifs affichés et les leviers fiscaux utilisés. «Tant que ces conditions ne sont pas réunies, cette taxation creuse le fossé numérique au lieu de le combler. Maroc Digital 2030 ne peut pas avancer sur deux jambes dont l’une est fiscalement lestée», conclut Redouane Battai.

3 questions à Redouane Battai,Software Architect and Technology Entrepreneur chez MyCto.ma



Challenge : Cette taxation des services digitaux étrangers constitue-t-elle une mesure fiscale normale d’alignement international, ou risque-t-elle de freiner l’adoption numérique au Maroc ?

Redouane Battai : Sur la première question, cette mesure est fiscalement cohérente et s’inscrit dans un mouvement global initié par l’OCDE depuis 2015. L’Union européenne, l’Australie, l’Arabie Saoudite appliquent le même principe depuis des années. Le Maroc ne fait donc pas exception. Là où le bât blesse, c’est dans le timing et l’absence d’accompagnement. Appliquer une taxe sur l’accès aux outils numériques étrangers au moment précis où le Maroc cherche à accélérer sa transformation digitale envoie un signal contradictoire. Une mesure fiscalement normale peut produire des effets économiquement contre-productifs si elle n’est pas encadrée.



Challenge : Quel impact concret cette hausse des coûts pourrait-elle avoir sur les freelances, startups, étudiants et PME marocaines qui dépendent aujourd’hui fortement des outils cloud, SaaS et d’intelligence artificielle ?

R.B. : Sur la deuxième question, l’impact sera asymétrique et se jouera sur deux niveaux. Premier niveau : les entreprises assujetties à la TVA peuvent théoriquement la récupérer, mais l’impact réel est sur la trésorerie. La taxe est décaissée immédiatement à chaque transaction, la déduction intervient en décalé, et le remboursement peut prendre jusqu’à 90 jours. Pour une PME en croissance ou une startup en phase d’amorçage, immobiliser cette trésorerie n’est pas neutre.

Deuxième niveau : les profils non assujettis absorbent la charge seuls et sans recours. Le freelance, l’étudiant, l’auto-entrepreneur. Ces profils font face à une double contrainte : la TVA ajoutée sur chaque abonnement ou service cloud étranger, et le plafond de dotation e-commerce fixé à 20 000 DH par an pour les personnes physiques résidentes. Une enveloppe annuelle qui se consomme rapidement dès lors qu’on cumule les outils SaaS, les plateformes IA, les formations en ligne et les abonnements cloud du quotidien professionnel. La hausse de coût accélère l’atteinte de ce plafond.



Challenge : Le Maroc peut-il taxer davantage les plateformes technologiques étrangères sans développer simultanément des alternatives locales compétitives et accessibles ?

R.B. : Sur la troisième question, non. Taxer l’usage de plateformes étrangères sans construire l’alternative locale revient à pénaliser la dépendance sans la réduire. La vraie réponse passe par une politique industrielle cohérente : levée des barrières douanières sur le matériel électronique, détaxe sur le hardware informatique, subvention des infrastructures de calcul pour la recherche et le développement, investissement dans une offre SaaS et IA locale compétitive. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, cette taxation creuse le fossé numérique au lieu de le combler. Maroc Digital 2030 ne peut pas avancer sur deux jambes dont l’une est fiscalement lestée.