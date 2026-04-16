Moyen-Orient: le Groupe OCP tire son épingle du jeu…

La guerre au Moyen-Orient a imposé une nouvelle donne dans le secteur engrais phosphatés, marquée par une demande structurellement soutenue et des contraintes croissantes du côté de l’offre. Le Groupe OCP, en tant que leader mondial, est naturellement positionné pour bénéficier de cette dynamique. Explications.

La fermeture du Détroit d’Ormuz a engendré une perturbation significative des flux d’intrants, en particulier le soufre, dont une part importante des exportations mondiales transite par cette voie. À titre d’illustration, le prix du soufre en provenance du Moyen-Orient a connu une forte hausse de 35% observée en avril par rapport au niveau pré-guerre (26/02/2026), due au resserrement de l’offre.

Dans ce contexte, les prix des engrais phosphatés sont orientés à la hausse. Le marché tend à devenir structurellement plus « supply-driven » soit tiré par l’offre, renforçant l’avantage compétitif des acteurs capables d’assurer une production fiable, flexible et intégrée.

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D’après les projections de l’OCP, la demande restera solide, portée par les enjeux globaux de sécurité alimentaire et par une offre réduite dans certaines régions, notamment en Chine, ce qui constitue un facteur de soutien structurel pour le Groupe. La demande devrait croître de 3% par an à l’horizon 2030.

L’approche proactive donne ses fruits

Pour le soufre, l’OCP a adopté une approche proactive de sécurisation de ses approvisionnements en amont des tensions récentes. Le Groupe dispose à ce stade de niveaux de stocks permettant de couvrir ses besoins opérationnels au moins jusqu’à fin juin, offrant ainsi une visibilité court terme et une protection contre d’éventuelles perturbations logistiques immédiates.

Au-delà de cette couverture, la stratégie d’approvisionnement repose sur une diversification géographique structurée et éprouvée. Des filières alternatives sont clairement identifiées et activables, notamment en provenance du Kazakhstan, de la région de la mer Rouge, du Golfe du Mexique, ainsi que du Canada et de l’Europe. Cette diversification permet de limiter la dépendance à une zone spécifique et de renforcer la résilience globale de la chaîne d’approvisionnement.

Par ailleurs, cette flexibilité est renforcée par la capacité du Groupe à ajuster son mix de production, en s’appuyant notamment sur des produits comme le TSP, structurellement moins intensifs en soufre que le DAP, ce qui constitue un levier opérationnel supplémentaire en environnement contraint.

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Il convient toutefois de souligner que dans un scénario de prolongation ou d’intensification du conflit, les tensions sur le marché du soufre pourraient se généraliser à l’ensemble de l’industrie, avec des impacts potentiels sur les prix et la disponibilité.

Dans ce contexte, la capacité à sécuriser les flux physiques, à mobiliser des sources alternatives et à ajuster les schémas industriels constituera un facteur différenciant clé entre les acteurs du secteur. A cet effet, l’OCP a décidé d’anticiper une partie de ses opérations de maintenance initialement prévues au T3 et T4 au T2.

Avantage aux producteurs intégrés

L’OCP est le premier producteur mondial de roche phosphatée et d’engrais phosphatés. Avec un accès à près de 70% des réserves mondiales de phosphate prouvées, et une chaîne de valeur entièrement intégrée, de la mine jusqu’aux produits finis, le Groupe bénéficie d’un avantage compétitif structurel et durable, qui constitue un atout différenciant dans l’industrie des matières premières.

Ce modèle intégré permet une captation optimale de la valeur à chaque étape de la chaîne de production, de la roche au fertilisant, et confère au Groupe un profil de crédit quasi-souverain renforcé par la solidité de ses fondamentaux industriels. La capacité de production a été portée de 3 Mt en 2008 à 16 Mt en 2025, soit plus d’un quintuplement en moins de vingt ans, témoignant d’une exécution industrielle sans équivalent à l’échelle mondiale.

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La flexibilité industrielle et commerciale constitue une force déterminante pour OCP, permettant un alignement rapide avec les évolutions de la demande sur les principaux marchés ainsi qu’une optimisation des flux d’exportation vers les régions à plus forte valeur ajoutée. Cette agilité repose sur un outil de production moderne, conçu pour permettre des changements de produits rapides.

Un bouclier qui s’appelle le TSP

La montée en puissance du TSP (Triple Superphosphate) dans le mix produits d’OCP illustre la sophistication opérationnelle du Groupe face aux tensions actuelles.

Le TSP (triple superphosphate) illustre pleinement l’approche de customisation développée par le Groupe OCP en matière de nutrition des sols et des plantes. En tant que source concentrée de phosphore, il s’inscrit dans une logique d’apport ciblé et précis des nutriments. Cette approche personnalisée permet d’appliquer efficacement le cadre des « 4R » la bonne source, la bonne dose, au bon moment et au bon endroit afin d’optimiser l’utilisation des nutriments, réduire les pertes et améliorer durablement les rendements agricoles. Le TSP, en particulier, offre une grande flexibilité d’usage grâce à sa compatibilité avec d’autres engrais, facilitant la formulation de solutions adaptées aux besoins spécifiques des cultures et des sols.

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Aussi, le TSP requiert significativement moins de soufre que le DAP et n’utilise pas d’ammoniaque, précisément les deux matières premières dont les prix et la disponibilité sont sous pression. Dans un environnement marqué par la fermeture du Détroit d’Ormuz, cette flexibilité produit constitue un avantage différenciant majeur.

Plus largement, la maîtrise des intrants repose sur trois piliers complémentaires : la diversification des sources d’approvisionnement, des contrats long terme avec les principaux producteurs mondiaux, et la capacité à ajuster le mix produit en fonction de la disponibilité et du coût des matières premières. Cette agilité transforme un risque de marché en avantage compétitif. Les ventes de TSP à l’export ont plus que doublé en deux ans.