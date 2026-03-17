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Les Etats-Unis sollicitent le Maroc pour les engrais

by Challenge
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L’Administration américaine recherche d’autres sources d’engrais en raison des restrictions d’expédition liées à la guerre au Moyen-Orient, notamment auprès du Venezuela et du Maroc, a déclaré, mardi 17 mars, Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche.

« Nous avons accordé des licences au Venezuela pour qu’il produise davantage d’engrais. Nous avons eu des discussions avec le Maroc », a-t-il déclaré sur le plateau de l’émission « Squawk Box » de CNBC, qualifiant cette mesure de « police d’assurance contre les perturbations » pour les agriculteurs américains.

Les stocks d’engrais ont diminué en raison de la guerre israélo-américaine contre l’Iran, qui a interrompu les approvisionnements essentiels en engrais azotés en provenance du Golfe pour les agriculteurs du monde entier, ce qui a fait grimper les prix de plus d’un tiers ces dernières semaines.

Lire aussi | Des agriculteurs américains appellent à la fin des droits compensateurs sur les engrais marocains

En effet, des organisations agricoles américaines font pression pour obtenir la réduction des prix des fertilisants, exhortant les principaux fabricants locaux à retirer leur soutien aux droits compensateurs imposés aux importations d’engrais phosphatés en provenance du Maroc et de Russie.

Dans une lettre commune adressée aux producteurs d’engrais Mosaic et Simplot, des producteurs de maïs et de soja dans une trentaine d’Etats incitent les deux entreprises à renoncer aux mesures protectionnistes décidées à leur demande par le gouvernement fédéral, arguant que celles-ci ne font que grimper les coûts et réduire les marges des fermiers.

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