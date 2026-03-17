Othman Ktiri, un Marocain à la tête d’un empire européen de la mobilité

Figure marquante de la mobilité en Europe, Othman Ktiri s’est imposé en moins de deux décennies comme l’un des dirigeants les plus influents du secteur de la location de voitures et des solutions de transport. À la tête d’OK Mobility Group, il dirige aujourd’hui l’une des entreprises les plus dynamiques du marché, présente dans 14 pays et en pleine expansion internationale.

Né à Casablanca en 1979, Othman Ktiri grandit entre deux cultures, marocaine et française. Après des études scientifiques en région parisienne, il se dirige d’abord vers l’ingénierie agronomique. Mais c’est finalement vers l’automobile qu’il choisira de se tourner, un secteur dans lequel il construira l’essentiel de sa carrière. Son parcours prend un tournant décisif lorsqu’il s’installe à Palma de Majorque en 2004, où il débute comme salarié dans des entreprises du secteur automobile. Mais très vite, il identifie les opportunités d’un marché en pleine mutation et décide de se lancer dans l’entrepreneuriat.

Lire aussi | Sulimet Wiring inaugure une deuxième usine à Tanger

En 2005, il fonde Logic Automoción, une société spécialisée dans la commercialisation de véhicules récents. Cette première initiative marque le point de départ d’une croissance continue qui donnera naissance à OK Group, puis à sa filiale la plus connue : OK Mobility. Aujourd’hui, le groupe emploie plus de 700 collaborateurs et opère dans 14 pays, dont l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, le Portugal, la Grèce, les États-Unis et le Maroc. L’entreprise continue par ailleurs de renforcer sa présence sur le territoire national. Après avoir ouvert des agences à Marrakech et Casablanca, elle a récemment annoncé son implantation simultanée à Tanger et Agadir, franchissant ainsi une nouvelle étape dans son expansion. Rappelons qu’en 2022, OK Group a réalisé un chiffre d’affaires dépassant 418 millions d’euros, confirmant son statut d’acteur majeur de la mobilité globale.

À seulement 45 ans, Othman Ktiri est considéré comme l’un des entrepreneurs marocains les plus influents à l’étranger. En Espagne, il est régulièrement cité comme un exemple de réussite et un «self-made-man» ayant bâti un groupe international à partir d’une initiative individuelle. D’ailleurs, son leadership lui vaut plusieurs distinctions, dont celle de «Meilleur entrepreneur marocain dans le monde» lors des Trophées Mondiaux Marocains en 2023.

Lire aussi | Le pétrole s’installe à 100 dollars, les marchés suspendus à la guerre au Moyen-Orient

Sous la direction d’Othman Ktiri, OK Mobility a progressivement élargi son champ d’activité, dépassant le cadre traditionnel de la simple location de voitures. L’entreprise a ainsi développé une offre beaucoup plus diversifiée, intégrant la location courte et longue durée, les abonnements automobiles, les services de transport destinés aux entreprises, ainsi que des solutions digitales de gestion de flotte. Une évolution qui ne relève pas du hasard ; en effet, elle s’inscrit dans une stratégie globale visant à accompagner la transformation des usages en matière de mobilité.