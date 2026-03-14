Sulimet Wiring inaugure une deuxième usine à Tanger

L’entreprise Sulimet Wiring, spécialisée dans la fabrication de faisceaux électriques et de composants pour l’automobile, a récemment inauguré son deuxième site industriel à Tanger Automotive City. Une nouvelle implantation qui illustre la stratégie de croissance du groupe portugais, déjà présent au Maroc depuis 2008 avec une première usine au sein de Tanger Free Zone.

Depuis son arrivée, Sulimet Wiring s’est imposée comme un acteur reconnu dans l’assemblage de systèmes de câblage destinés aux constructeurs internationaux. Avec plusieurs centaines de collaborateurs, l’entreprise contribue à la montée en compétences locales et au développement de la filière automobile marocaine, un secteur devenu stratégique pour l’économie nationale.

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L’annonce de cette ouverture a été faite par Radouane Karama, Directeur multi-usines de Sulimet Wiring Maroc, sur sa page LinkedIn. A cet effet, il a souligné que ce projet est le fruit de plusieurs mois de travail et de coordination, et qu’il marque une étape clé dans le développement de l’entreprise.

Toujours est-il qu’avec cette extension, Sulimet Wiring confirme son ambition de s’ancrer durablement au cœur de l’industrie automobile marocaine et de renforcer le rôle de Tanger comme hub industriel et logistique majeur, notamment dans les technologies liées aux véhicules électriques et connectés.