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Maroc: finalisation des modalités d’absorption d’Allianz par Sanlam

by Challenge
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Les Conseils d’administration d’Allianz Maroc et de Sanlam Maroc se sont réunis, respectivement les 11 et 12 mars 2026, afin d’arrêter les termes du projet de fusion par voie d’absorption d’Allianz par Sanlam.

« Cette fusion permettra de constituer un acteur unique de l’assurance et de la réassurance, plus efficient et mieux capitalisé, combinant des expertises et des ressources complémentaires. Elle a également vocation à améliorer la qualité de service, accélérer l’innovation digitale, renforcer le maillage territorial afin d’offrir davantage de proximité et d’accessibilité aux assurés, et proposer des offres toujours mieux adaptées à leurs besoins », indiquent les deux parties dans un communiqué conjoint.

Au terme de cette opération, Sanlam se positionnera ainsi comme un assureur de référence au Maroc, doté d’une solidité financière renforcée, d’une gouvernance consolidée et d’une résilience accrue face aux exigences prudentielles, souigne la même source.

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Dans ce contexte, la valeur des fonds propres d’Allianz Maroc a été fixée à 2.605 millions de dirhams (MDH). Sur cette base, les deux compagnies ont fixé une parité d’échange de 2 actions Allianz Maroc pour 5 actions Sanlam Maroc.

La fusion se concrétisera à travers une opération de fusion-absorption d’Allianz Maroc par Sanlam Maroc, qui s’accompagnera d’une augmentation de capital de Sanlam Maroc réservée aux actionnaires d’Allianz Maroc.

Elle sera soumise à des conditions suspensives usuelles, notamment l’obtention du visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) sur le prospectus relatif à la fusion, l’obtention de l’aval de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), ainsi que l’approbation des Assemblées générales extraordinaires des actionnaires des deux assureurs.

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Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, la fusion-absorption devrait prendre effet au début du mois de juillet 2026. À compter de cette date, la société Allianz Maroc sera dissoute de plein droit, sans qu’il y ait lieu à liquidation.

Avec un chiffre d’affaires agrégé de plus de 8 milliards de dirhams, le futur ensemble devra faire son entrée dans le top 3 marocain des assureurs, juste derrière le leader incontesté Wafa Assurances et RMA.

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