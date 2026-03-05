AXA Afrique Atlantique: Casablanca au cœur d’une nouvelle stratégie régionale

Le groupe d’assurance AXA franchit une nouvelle étape dans son développement sur le continent africain avec la mise en place d’une organisation régionale baptisée AXA Afrique Atlantique. Créée en 2025, cette nouvelle entité regroupe cinq marchés stratégiques : le Maroc, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Gabon.

Un an après son lancement, le groupe tire un premier bilan marqué par une phase de structuration destinée à poser les bases d’un modèle régional intégré et plus performant. Au cœur de ce dispositif, Casablanca a été choisie comme hub stratégique. C’est dans la capitale économique marocaine que sont installés le pilotage régional et le comité exécutif. Ce choix traduit l’ambition d’AXA de faire du Maroc un centre de décision et d’expertise pour ses activités en Afrique Atlantique. L’objectif est clair : mutualiser les compétences, harmoniser les pratiques entre les différents marchés et accélérer la prise de décision dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel.

La première année d’existence de cette nouvelle région n’a pas été consacrée à l’expansion commerciale mais à la consolidation des fondations. AXA a ainsi renforcé son cadre de gouvernance et ses mécanismes de contrôle interne. Les fonctions clés – conformité, gestion des risques, sécurité ou encore contrôle interne – ont été structurées dans chacun des pays tout en étant coordonnées à l’échelle régionale. Cette organisation vise à garantir des standards homogènes et une meilleure anticipation des risques dans un secteur fortement régulé.

La stratégie d’AXA Afrique Atlantique repose également sur la mise en place de centres de services partagés permettant de mutualiser certaines fonctions opérationnelles. Cette approche doit améliorer l’efficacité, renforcer l’expertise et assurer une plus grande cohérence entre les différentes filiales. Elle s’inscrit dans une logique de rationalisation des ressources tout en soutenant la croissance future du groupe sur ces marchés.

Le Maroc occupe une place centrale dans ce dispositif régional. Avec plus de 7 000 collaborateurs répartis entre AXA Assurance Maroc, AXA Services Maroc et AXA GBS Maroc, le groupe figure parmi les principaux employeurs privés du secteur financier dans le Royaume. Cet ancrage local fort permet à AXA de combiner proximité opérationnelle et standards internationaux issus de l’expertise d’un leader mondial de l’assurance. Au-delà de la structuration organisationnelle, AXA entend également accélérer sa transformation technologique.

La data et l’intelligence artificielle sont désormais au cœur de son modèle opérationnel. Elles interviennent dans la tarification des produits, l’analyse des risques, la gestion des sinistres ou encore l’amélioration de la relation client. L’un des premiers exemples concrets de cette transformation est le lancement d’une nouvelle plateforme de gestion des sinistres automobiles intégrant des solutions d’IA générative, destinée à améliorer la rapidité et la qualité du traitement des dossiers.

À l’horizon 2030, AXA affiche une ambition claire : devenir l’assureur de référence en Afrique Atlantique, centré sur le client et capable d’allier performance économique, innovation technologique et impact sociétal durable. Après une première année consacrée à la consolidation de ses fondations, le groupe estime disposer désormais d’une organisation suffisamment robuste pour entrer dans une nouvelle phase d’accélération de son développement régional. Dans un contexte africain marqué par une croissance des besoins en protection et en gestion des risques, AXA parie ainsi sur une stratégie combinant ancrage local, gouvernance renforcée et transformation digitale pour consolider sa position sur le continent.

Pour rappel, AXA Assurance Maroc est l’un des leaders marocains de l’assurance dommage et de l’épargne. AXA Assurance Maroc est une filiale à 100% du Groupe AXA, un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 149 000 collaborateurs au service de 95 millions de clients dans 50 pays.