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Assurances

Sinistres automobiles: un centre RMA Services ouvre ses portes à Marrakech

by Challenge CP
written by Challenge CP

Après Casablanca, Rabat et Tanger, la Royale Marocaine Assurance franchit une nouvelle étape dans son déploiement national avec l’ouverture d’un centre RMA Services à Marrakech, dédié à la gestion intégrée des sinistres automobiles. Cette nouvelle implantation vient renforcer la présence de RMA dans une région stratégique et rapprocher davantage ses services de ses assurés.

Lancé en 2021, le concept RMA Services repose sur un modèle innovant au Maroc visant à offrir aux assurés un point de contact unique pour l’ensemble des démarches liées à un sinistre automobile, incluant la possibilité d’une indemnisation sur place ainsi qu’un atelier de bris de glace intégré. L’ensemble du parcours est centralisé, de l’ouverture du dossier à la restitution du véhicule réparé, afin de simplifier l’expérience client et d’en améliorer la fluidité.

Des résultats concrets portés par RMA Services

Aujourd’hui, cette dynamique se traduit par des résultats particulièrement significatifs : un taux de satisfaction global de 90%. Cette performance s’appuie sur un dispositif conçu pour simplifier et fluidifier l’ensemble du parcours sinistre, en centralisant les différentes étapes et en réduisant les délais de prise en charge.

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Ce modèle permet ainsi de limiter les démarches, réduire le nombre d’interlocuteurs et optimiser l’expérience des assurés dans des situations souvent sensibles.

Un déploiement national en expansion

Dans la continuité de cette dynamique, RMA Services s’impose comme un modèle de référence dans la gestion des sinistres automobiles, porté par une adoption croissante des assurés. L’ouverture du centre de Marrakech illustre la volonté de RMA de renforcer sa proximité client à l’échelle nationale, en déployant progressivement son dispositif dans les principales villes du Royaume et en garantissant un niveau de service homogène sur l’ensemble du territoire.

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Par ailleurs, RMA prévoit l’extension de son réseau RMA Services avec l’ouverture programmée de nouveaux centres, ainsi que l’enrichissement progressif de son offre de services afin d’améliorer encore la qualité de prise en charge des assurés.

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