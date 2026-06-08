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Automobile

Soueast S08 DM: un lancement stratégique pour le premier anniversaire de la marque [Vidéo]

by David Jérémie
written by David Jérémie

Un an après son arrivée remarquée sur le marché automobile marocain, Soueast, distribuée exclusivement par M-AUTOMOTIV, franchit une étape symbolique : plus de 1 500 véhicules commercialisés et une présence consolidée dans les grandes villes du Royaume. Une dynamique qui est aujourd’hui renforcée par le lancement du S08 DM, un SUV hybride rechargeable de 7 places.

En moins de douze mois, Soueast s’est imposée comme un nouvel acteur crédible du marché marocain. Avec cinq points de vente déjà opérationnels à Casablanca, Rabat, Marrakech et Fès, et de nouvelles ouvertures prévues à Tanger, El Jadida et Agadir, la marque confirme son ambition de bâtir un réseau solide et accessible. «Franchir le cap des 1 500 véhicules commercialisés et célébrer cet anniversaire avec le lancement du S08 DM illustre parfaitement la confiance que nous accordent nos clients», souligne Souhail Houmaini, Directeur général de M-AUTOMOTIV.

Esthétiquement, ce modèle séduit par son design affirmé, son habitacle modulable et sa dotation en équipements de confort : sièges massants, chauffants et ventilés, climatisation tri-zone, système audio immersif, mini-réfrigérateur intégré, tablette arrière escamotable… Le nouveau S08 DM entend s’imposer comme une référence dans le marché des SUV du segment D grâce à sa motorisation hybride rechargeable de dernière génération.

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Mécaniquement, il développe 347 chevaux et 525 Nm de couple, tout en affichant une consommation mixte de 5,3 l/100 km. À cette puissance s’ajoute une autonomie de plus de 107 kilomètres en mode 100 % électrique, sans compter que l’engin peut atteindre jusqu’à 1 000 kilomètres en autonomie combinée. Faut-il préciser que le S08 DM hérite de la technologie KUNPENG Super Hybrid C-DM, l’un des systèmes PHEV les plus avancés de sa catégorie, dixit l’importateur de la marque.

Par ailleurs, la marque propose une garantie moteur de 10 ans ou 1 000 000 km, une garantie véhicule de 7 ans ou 200 000 km, ainsi qu’une garantie batterie de 8 ans ou 160 000 km. Des protections qui ne se limite pas au confort et à la technologie, mais qui s’étend aussi à la tranquillité d’esprit sur le long terme, souligne là aussi l’importateur de la marque. Tarif de lancement pour ce modèle : 349 900 DH.

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Toujours est-il que ce premier anniversaire marque le début d’une nouvelle étape pour Soueast au Maroc, souligne le staff de la marque. Avec le S08 DM, la marque confirme son ambition : élever les standards du SUV, en plaçant la technologie, le confort et l’expérience client au cœur de ses priorités.

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