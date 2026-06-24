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ONMT: le Conseil d’administration souligne la dynamique de la destination Maroc

by Challenge
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Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, et Achraf Fayda, DG de l’ONMT

Au cours de sa réunion, tenue mercredi 24 juin à Rabat, le Conseil d’administration de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) s’est félicité de la solidité de la dynamique touristique du Royaume, après une année 2025 historique marquée par l’accueil de près de 20 millions de touristes et 138 milliards de dirhams de recettes voyages.

À fin mai 2026, le Maroc enregistre une progression de 7% des arrivées touristiques internationales, une hausse de 21% des recettes voyages ainsi qu’une croissance de 9% des nuitées dans les établissements d’hébergement classés, a relevé le Conseil, en présence du Directeur général de l’Office, Achraf Fayda.

En présidant les travaux du Conseil, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a déclaré: « La feuille de route 2023-2026 a démontré qu’en agissant simultanément sur la connectivité aérienne, la promotion, l’investissement, la qualité et le développement territorial, le Maroc pouvait changer d’échelle et rivaliser avec les destinations les plus performantes au monde. »

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Le Conseil a également salué les avancées réalisées en matière de connectivité aérienne, avec une capacité contractualisée atteignant 7,74 millions de sièges pour la saison été 2026, en hausse de 13% par rapport à l’année précédente, portée notamment par l’ouverture de nouvelles bases aériennes à Rabat, Marrakech et Tétouan ainsi que par le lancement de 52 nouvelles dessertes internationales durant le 1er semestre 2026.

Dans la perspective d’atteindre l’objectif de 26 millions de touristes à l’horizon 2030 et de positionner durablement le Maroc parmi les grandes destinations touristiques mondiales, le Conseil a examiné plusieurs chantiers stratégiques. Parmi les priorités figurent l’accélération de la connectivité aérienne, la diversification des marchés émetteurs, notamment en Chine, en Inde et en Amérique latine, le développement des lignes maritimes et de la croisière ainsi que l’intégration progressive des technologies d’intelligence artificielle dans les dispositifs marketing et commerciaux.

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Les administrateurs ont par ailleurs examiné plusieurs projets structurants pour l’Office, notamment la réforme du statut du personnel, chantier majeur de modernisation destiné à accompagner la transformation de l’établissement et à renforcer son attractivité.

À l’issue de ses travaux, les administrateurs ont approuvé l’ensemble des résolutions inscrites à l’ordre du jour, notamment les comptes de l’exercice 2025, le rapport d’activité, le bilan du premier semestre 2026, le plan d’actions du second semestre ainsi que les projets structurants présentés par la Direction Générale.

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À travers cette nouvelle étape, l’ONMT réaffirme son engagement à accompagner la dynamique de croissance du tourisme national et à contribuer pleinement à la réalisation des ambitions du Royaume en matière de développement, de rayonnement international et de création de valeur économique et sociale à l’horizon 2030.

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