Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Orange Money Maroc creuse ses pertes
Législation: stop aux spoliations immobilières !
Christophe Lecourtier aux commandes de l’Agence française de développement
Maroc: la croissance s’établit à 5% au premier trimestre
CGEM: Chakib Alj défend son bilan avant de passer le témoin
Attestation fiscale immobilière: ce que change la circulaire Laftit-Fettah
Election CGEM: la candidature Tazi- Bachiri validée, pas de concurrence
Wefranchiz réalise son premier baromètre dédié au Maroc
Chery Challenge: confort et autonomie confirmés au volant du Tiggo 7 Pro PHEV
easyJet inaugure sa base à Marrakech, la première en Afrique
Home ActualitésScannerOrange Money Maroc creuse ses pertes
Scanner

Orange Money Maroc creuse ses pertes

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Sept ans après avoir obtenu son agrément de Bank Al-Maghrib en tant qu’opérateur de paiement, Orange Money Maroc ne voit pas encore le bout du tunnel. En effet, la filiale du groupe Orange, qui se spécialise dans le paiement mobile et l’inclusion financière depuis son lancement en 2019, continue de perdre de l’argent, voire creuse ses pertes à l’issue de l’année écoulée.

Ainsi, à fin décembre 2025, Orange Money Maroc a essuyé une perte nette de 12 millions de dirhams, en aggravation de 28 % par rapport au déficit enregistré un an auparavant. Ce qui porte le total de ses reports à nouveau négatifs à plus de 84 millions de dirhams depuis le lancement de ses activités, pour un capital renfloué à plusieurs reprises et porté en 2024 à 121,9 millions de dirhams à l’issue d’une recapitalisation de 36 millions de dirhams.

Il faut dire que, malgré toutes les campagnes de communication lancées autour des produits d’Orange Money Maroc et de l’ensemble des services de paiement et de transfert commercialisés par cet établissement de paiement, son produit net bancaire demeure des plus limités, dépassant à peine les 4 millions de dirhams, alors que les charges d’exploitation avoisinent, elles, la barre des 14 millions de dirhams.

Lire aussi | La MATU prend pied à Casa Anfa

Déjà en 2022, l’ex-management d’Orange Money Maroc arguait, pour minimiser la gravité de la situation bilancielle fortement écornée par les pertes des trois premières années, de l’ampleur des dépenses d’investissement nécessaires pour construire son réseau et que, par conséquent, « il faut un peu de temps » pour retrouver le chemin de la rentabilité. Or, trois ans après, les pertes sont toujours là et de plus en plus abyssales. Affaire à suivre !

Vous aimerez aussi

La MATU prend pied à Casa Anfa

A2ME Industrie lance une nouvelle unité de production à Tanger Med

COMANER Group et Lina Chimie : un mariage avorté

Ex Legler Maroc: le turc Eregli Tekstil monte à 100 % du capital

Youssef Amrani, visage d’une diplomatie marocaine saluée à Washington

Une filiale marocaine du géant du luxe LVMH en redressement judiciaire !