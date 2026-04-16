Orange Money Maroc creuse ses pertes

Sept ans après avoir obtenu son agrément de Bank Al-Maghrib en tant qu’opérateur de paiement, Orange Money Maroc ne voit pas encore le bout du tunnel. En effet, la filiale du groupe Orange, qui se spécialise dans le paiement mobile et l’inclusion financière depuis son lancement en 2019, continue de perdre de l’argent, voire creuse ses pertes à l’issue de l’année écoulée.

Ainsi, à fin décembre 2025, Orange Money Maroc a essuyé une perte nette de 12 millions de dirhams, en aggravation de 28 % par rapport au déficit enregistré un an auparavant. Ce qui porte le total de ses reports à nouveau négatifs à plus de 84 millions de dirhams depuis le lancement de ses activités, pour un capital renfloué à plusieurs reprises et porté en 2024 à 121,9 millions de dirhams à l’issue d’une recapitalisation de 36 millions de dirhams.

Il faut dire que, malgré toutes les campagnes de communication lancées autour des produits d’Orange Money Maroc et de l’ensemble des services de paiement et de transfert commercialisés par cet établissement de paiement, son produit net bancaire demeure des plus limités, dépassant à peine les 4 millions de dirhams, alors que les charges d’exploitation avoisinent, elles, la barre des 14 millions de dirhams.

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Déjà en 2022, l’ex-management d’Orange Money Maroc arguait, pour minimiser la gravité de la situation bilancielle fortement écornée par les pertes des trois premières années, de l’ampleur des dépenses d’investissement nécessaires pour construire son réseau et que, par conséquent, « il faut un peu de temps » pour retrouver le chemin de la rentabilité. Or, trois ans après, les pertes sont toujours là et de plus en plus abyssales. Affaire à suivre !